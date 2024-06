Diablo IV jest już rok na rynku. Twórcy świętują sukces i zapowiadają atrakcje dla graczy

Diablo IV z miejsca stało się hitem, bijąc rekordy sprzedaży i zdobywając liczne nagrody branżowe. W pierwszym tygodniu po premierze, gra sprzedała się w ponad 5 milionach egzemplarzy, co czyni ją jednym z najszybciej sprzedających się tytułów w historii Blizzarda. Recenzenci chwalili grę za piękną oprawę graficzną, głęboką mechanikę rozgrywki oraz bogaty świat pełen tajemnic i niebezpieczeństw.

Przez ostatni rok, społeczność Diablo IV rozwijała się w imponującym tempie. Blizzard regularnie dostarczał nową zawartość w postaci aktualizacji, rozszerzeń i sezonowych wydarzeń, co sprawiło, że gracze mieli zawsze coś nowego do odkrycia. Forum dyskusyjne gry oraz media społecznościowe tętnią życiem, a gracze dzielą się swoimi osiągnięciami, strategiami i historiami z Sanktuarium.

Plany na przyszłość

Z okazji pierwszej rocznicy, Blizzard zapowiedział kolejne ambitne plany rozwoju Diablo IV. W nadchodzących miesiącach gracze mogą spodziewać się nowych aktów fabularnych, rozbudowy trybu PvP oraz wprowadzenia świeżych klas postaci. Dodatkowo, twórcy gry pracują nad usprawnieniami technicznymi oraz poprawkami balansu, aby zapewnić jak najlepsze doświadczenia z gry.

W ramach obchodów rocznicy, Blizzard zorganizował specjalne wydarzenia w grze, podczas których gracze mogą zdobywać unikalne przedmioty, uczestniczyć w wyjątkowych wyzwaniach oraz brać udział w konkursach z nagrodami. Firma planuje również transmisje na żywo z udziałem deweloperów, którzy będą odpowiadać na pytania fanów i dzielić się zakulisowymi informacjami o procesie tworzenia gry.

Atrakcje z okazji rocznicy Diablo IV

Na początek obchodów, między 6 a 12 czerwca, gracze będą mogli odebrać darmowy prezent ze sklepu. Dla tych, którzy mogą przegapić pierwszy termin, Blizzard daje dodatkowy czas na odebranie wszystkich prezentów – aż do 20 czerwca.

Wraz z Marszem Goblinów, między 6 i 13 czerwca, nadejdzie zwiększona aktywność Goblinów Skarbników. Ponadto częściej występować będą Kapliczki Chciwości, a w podziemiach gobliny będą pojawiać się parami.

Powróci Błogosławieństwo Matki, podczas którego wszyscy gracze będą zyskiwać doświadczenie 25 proc. szybciej, a złoto 50 proc. szybciej (jest to premia mnożnikowa). Obchody Błogosławieństwa Matki potrwają łącznie 10 dni.

Blizzard zachęca wszystkich fanów do udziału w obchodach i wspólnego świętowania pierwszej rocznicy Diablo IV. To okazja, by jeszcze bardziej zanurzyć się w bogatym świecie gry i cieszyć wszystkimi przygotowanymi atrakcjami.

