Udostępnił polski serial. Został skazany na 8 miesięcy

Portal Patrzajto.pl nielegalnie udostępniał treści, których właścicielem jest Canal+. Na jego łamach zamieszczono m.in. cały drugi sezon serialu „Belfer”. Właściciel serialu poinformował organy ścigania. Sprawa trafiła do sądu.

Sąd uznał właściciela Patrzajto.pl za winnego popełnienia przestępstwa z art. 116 ust. 1 i 3 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wymierzył mu karę ośmiu miesięcy ograniczenia wolności. Wyrok jest prawomocny co oznacza, że nie można się od niego odwołać.

Portal Patrzajto.pl nie jest obecnie dostępny w sieci.

Canal+ walczy o swoje

To nie pierwsze tego typu działania Canal+. Już w 2017 roku, jeszcze jako nc+ doprowadziła do usunięcia z internetu 150 tysięcy pirackich kopii odcinków pierwszego sezonu. 80 tysięcy z wyszukiwarki Google i 70 tysięcy plików z Chomikuj.pl.

To także nie pierwszy taki wyrok w Polsce. W maju 2018 r. sąd skazał właściciela serwisu Futbolhd.tv. To portal, który udostępniał transmisje sportowe, do których nie miał praw. Oczywiście ich właścicielem był Canal+.

Wówczas sąd wymierzył 10 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na trzy lata. Dodatkowo skazany został zobowiązany do zapłaty na rzecz Canal+ aż 160 tys. zł.

