Mapa koronawirusa. Gdzie choroba jest już obecna i jak się rozprzestrzenia?

W Polsce potwierdzono pierwszy przypadek koronawirusa. Minister Zdrowia Łukasz Szumowski potwierdził, że pierwszy pozytywny test na obecność wirusa wykonano w Zielonej Górze. W tej sytuacji najważniejsze jest zachowanie spokoju i rozwagi – apeluje szef resortu zdrowia. Łukasz Szumowski przekazał, że obecnie 68 osób jest hosptalizowanych, około 500 poddanych kwarantannie.

Skąd dowiedzieć się, jak wygląda rozprzestrzenianie się wirusa? Najlepszym źródłem jest mapa, tworzona w oparciu o dane WHO (Światowa Organizacja Zdrowia), CDC (Centers for Disease Control and Prevention), ECDC (Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób), NHC i DXY. Należy dodać, że mapa tworzona jest przez zespół w USA, dlatego dane są uzupełniane z niewielkim opóźnieniem w stosunku do czasu polskiego.

Koronawirus – co to jest?

Koronawirusy to nazwa ogólna wirusów z podrodziny Coronavirinae występujących w czterech rodzajach: alfa-, beta-, delta- i gamma-. Nosicielami tych wirusów są z reguły ssaki lub ptaki. Ciężko wyhodować je w warunkach laboratoryjnych. W historii medycyny źródłem koronawirusów okazał się także człowiek, zwłaszcza w przypadku głośnej przed kilkunastoma laty epidemii wyjątkowo groźnego SARS. Niewiele lat później świat obiegła wieść o wirusie MERS. Koronawirusy występują często i mają tendencję do mutowania na poziomie genomu w różne formy.

Koronawirus – przyczyny i objawy

Koronawirus ncov-2019 na człowieka przeniósł się prawdopodobnie w wyniku spożycia nieświeżych owoców morza lub zupy z nietoperza. Dane, choć niewystarczające, wskazują na źródło transmisji wirusa – szacuje się ponadto, że w wyniku coraz częstszych kontaktów ludzi z przedstawicielami różnych gatunków zwierząt infekcje powodowane koronawirusem nie ustaną. Chińskie organizacje rządowe niedługo po tym, jak zaczęły pojawiać się kolejne zakażenia donosiły, że wirus przenosi się także z człowieka na człowieka.

Zakażenie koronawirusem może powodować objawy typowe dla grypy. Dlatego też należy zwracać szczególną uwagę na przypadki, kiedy z nagła pojawia się gorączka, katar, kaszel, ogólne osłabienie organizmu, bóle głowy i mięśni oraz pewnego rodzaju rozbicie. Jednak chińska agencja informacyjna Xinhua przekazała wieści od tamtejszych specjalistów w zakresie medycyny, że pierwszymi objawami obecności koronawirusa w organizmie mogą być również problemy po stronie układu pokarmowego, a zatem kłopoty z trawieniem. Wirus może również negatywnie wpływać na narząd wzroku.

