„Europa to centrum pandemii”. Ta mapa pokazuje jak rozprzestrzenia się koronawirus

„Europa to epicentrum pandemii”, powiedział Hans Kluge, dyrektor europejskiego oddziału Światowej Organizacji Zdrowia. W trudnych czasach, gdy liczba zarażonych przekroczyła już 219 tys. osób, jednym z najważniejszych zasobów jest dostęp do sprawdzonych informacji. Może to zapobiegać nie tylko panice, ale także pomóc w ograniczeniu rozprzestrzeniania się COVID-19.

Dzięki specjalnej interaktywnej mapie na bieżąco możemy śledzić rozwój sytuacji. Zaznaczono na niej kraje, w których potwierdzono już przypadki zakażenia wirusem, liczbę chorych, wyleczonych oraz zgonów spowodowanych chorobą. Danych do mapy dostarczają m.in Światowa Organizacja Zdrowia i amerykańska CDC (Centers for Disease Control and Prevention).

To z takich źródeł oraz potwiedzonych, oficjalnych źródeł należy czerpać wiedzę na temat pandemii. W internecie pełno jest w ostatnim czasie niepotwierdzonych informacji o chorobie oraz niesprawdzonych terapii, które mają pomóc w uniknięciu zachorowania, lub pomóc w wyleczeniu się. Ministerstwo Zdrowia oraz Główny Inspektorat Sanitarny przestrzegają przed korzystaniem z niesprawodzonych źródeł wiedzy.

Czytaj także:

NA ŻYWO: Koronawirus w Polsce i na świecie. Najnowsze informacje z czwartku 19 marca