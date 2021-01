Twitch usuwa legendarną emotkę. PogChamp był zbyt polityczny

Najbardziej popularny serwis streamingowy Twitch poinformował o usunięciu prawdopodobnie najbardziej rozpoznawalnej emotki. PogChamp zniknie z chatów. O co chodzi? Poszło o serię twittów osoby, której twarz umieszczona jest na tej emotce. Jest to były gracz Street Fightera Ryan „Gootecks” Gutierrez.

Zamieszki w USA. PogChamp usunięty

„Podjęliśmy decyzję o usunięciu emotki PogChamp w związku z oświadczeniami osoby, która użyczyła twarzy i zachęcała do dalszej agresji po tym, co nastąpiło w Kapitolu” – czytamy w oficjalnym oświadczeniu Twitcha. Firma, która należy obecnie do Amazona, mocno dba o neutralność polityczną. Boleśnie odczuło już wielu streamerów, teraz cios otrzymali widzowie.

PogChamp to jedna z najstarszych emotek na Twitchu. Używana jest to wyrażania zachwytu nad sytuacją, która wydarzyła się na streamie. Jednak to prawdopodobnie koniec tego symbolu. Ryan „Gootecks” Gutierrez napisał serię twittów komentujących wydarzenia w Waszyngtonie. W jednym z nich dopytywał się, czy będą dalsze działania po tym, jak „w Kapitolu została zamordowana kobieta” . Platforma Twitch postanowiła, że nie chce, aby takie ideały były wiązane z firmą.

