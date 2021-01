Przycisk „lubię to” zniknie ze stron Facebooka. Zmian będzie więcej

W Facebooku rozpoczęto testy nowych fanpage'y. Na początku zmiany dotkną tylko niektórych stron, ale z czasem mają obejmować kolejne, by w końcu objąć wszystkie. Największe zamieszanie wywoła najpewniej usunięcie kultowego przycisku „lubię to” i powiązane z tym schowanie licznika polubień. Statystyki będą teraz skupiać się na liczbie obserwujących. Dla osób prowadzących strony na Facebooku udostępniona zostanie nowa opcja Q&A (pytań i odpowiedzi).

Zmiany w komentarzach na Facebooku

Zmienią się też komentarze. Osoby prowadzące strony będą mogły łatwiej wyszukiwać i dołączać do dyskusji. Wpisy z fanpage'y wyświetlą się na samej górze, a strony będzie można zaobserwować już z poziomu komentarzy czy poleceń. Facebook ma też usprawnić przechodzenie od profilu prywatnego do fanpage'a. Dodane zostaną nowe narzędzia do zarządzania stronami.

Zmiany na Facebooku. Znów bezpieczeństwo

Jak wiele razy wcześniej, Facebook zapewnia też o planach na zwiększenie bezpieczeństwa. Ma poprawić się wykrywalność działalności niedozwolonej, mowy nienawiści, spamu, treści zawierających seks czy przemoc. Większe znaczenie i lepszą widoczność będą miały odznaki autentyczności, które pomogą w eliminowaniu fałszywych kont. Zweryfikowane strony będą mogły liczyć na lepsze miejsce w sekcji komentarzy.

