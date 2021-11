Kłopotliwa awaria. Klienci tego banku stracili funkcjonalności internetowe

Z komunikatu wydanego 8 listopada przez ING Polska wynikało, że klienci banku mogli mieć problemy z kilkoma istotnymi funkcjami. Utrudnione miało być m.in. logowanie do bankowości i aplikacji mobilnej. Dla niektórych po zalogowaniu dostępne były jedynie podstawowe usługi, takie jak salda kont i zlecanie przelewów. Nie było możliwości płacenia kodami Blik i brakowało dostępu do modułu Makler. Nie działały też wpłaty gotówki we wpłatomatach.

ING Bank Śląski na bieżąco informuje o pracach

Bank zapewnił jednocześnie, że płatności kartą w terminalach płatniczych powinny działać prawidłowo. Dodano obietnicę, iż specjaliści firmy podjęli starania, by jak najszybciej rozwiązać problem. Bank na bieżąco informował też o rozwoju sytuacji. Kartami można było płacić o 17:30, uproszczona wersja systemu działała o 18:15, a o godzinie 19 poinformowano, że zaczęły działać wpłatomaty.

Czytaj też:

Były minister finansów wróci do gry? Tusk chce, by Senat poparł jego kandydaturę do Rady Polityki Pieniężnej