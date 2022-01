TikTok w Polsce to nie tylko nastolatki. Ilu ma użytkowników? Zaskakujące dane aplikacji

TikTok Polska pochwalił się świetnym rokiem 2021. Poinformował, że jego część biznesowa (reklamy) wzrosła aż pięciokrotnie. Można się domyślać, że w takim razie TikTok w Polsce rok 2021 zaczynał z bardzo niskiego poziomu sprzedaży reklam, inaczej aż tak duży wzrost nie byłby możliwy. Menadżer zarządzająca Sylwia Chada powiedziała, że w ostatnim kwartale 2021 roku „wyprzedane zostały wszystkie produkty”, a kampania reklamowana na TikToku stała się obowiązkiem dla firm w Polsce.

TikTok nie podał jednak żadnych konkretnych liczb, ani jaki dochód uzyskał w 2021, ani ilu użytkowników ma w Polsce, ani ile mają lat. Firma podała jednak ciekawe informacje, z których można wywnioskować, że aplikacja wcale nie jest domeną nastolatków.

Ze slajdów zaprezentowanych przez TikTok wynika, że 45 proc. polskich użytkowników planuje kupić w najbliższym czasie dom, a 62 proc. planuje zakupu samochodu. Można więc sądzić, że znaczna część użytkowników TikToka w Polsce to ludzie starsi niż nastolatki, ze stałym źródłem dochodu. Jest to o tyle ciekawe, że TikTok cały czas uchodzi za aplikację właśnie dla osób najmłodszych.

Ilu użytkowników ma TikTok w Polsce?

Firma pochwaliła się, że w 2021 osiągnęła 1 mld użytkowników na całym świecie i 100 mln w Europie. Populacja Polski (38 mln) to około 5 proc. populacji Europy (750 mln). Jeśli liczba użytkowników rozkłada się tak samo jak populacja, to można szacować, że TikTok w Polsce ma 1,9 mln użytkowników.

Chociaż TikTok w Polsce rośnie jako platforma reklamowa, to reklamodawcy i twórcy skarżą się, że mają mocno ograniczone możliwości do zbierania danych o skuteczności ich kampanii reklamowych. Reklamodawcy nie widzą dokładnie, do jakiej liczby odbiorców trafiła ich reklama z uwzględnieniem demografii, ani w jakim procencie zostały obejrzane filmy, za które zapłacili.

- Youtube pobiera pieniądze dopiero po 15 sekundach obejrzanej reklamy jeśli mamy do czynienia z dłuższą formą, TikTok już od pierwszej sekundy – mówi Wprost właściciel agencji reklamowej. – Zauważyliśmy, że z TikToka mamy też dużo gorsze przekierowania na strony zewnętrzne niż np. z Instagrama. Plusem jest to, że ustawiając reklamę na TikToku, możemy określić dziesiątki identyfikatorów, np. kobiety w danym wieku, które zareagowały na film z wiszącą torebką, ale potem nie wiemy, czy te reklamy faktycznie do nich dotarły.

