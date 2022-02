Elon Musk spełnił obietnice. Odbiorniki „kosmicznego internetu” już w Ukrainie

Internet Starlink jest już dostępny w Ukrainie. Do kraju dojechał obiecany transport odbiorników. Na Twitterze potwierdził to właśnie Mykhailo Fedorov, wicepremier i minister transformacji cyfrowej Ukrainy. „Starlinki już na miejscu. Dzięki Elon” – napisał wicepremier Mykhailo Fedorov. „Cała przyjemność po mojej stronie” – odpisał mu szef SpaceX.

Ukraina poprosiła Elona Muska o Pomoc

„Elonie Musk, w czasie, gdy ty próbujesz skolonizować Marsa, Rosja próbuje zająć Ukrainę! Gdy ty udanie lądujesz swoimi rakietami wracającymi z kosmosu, Rosja atakuje swoimi rakietami ukraińskich cywilów! Prosimy cię o dostęp do systemu satelitów Starlink i o próbę przemówienia do normalnych Rosjan” – napisał na Twitterze wicepremier i minister transformacji cyfrowej Ukrainy Mykhailo Fedorov. Jego wpis podało oficjalne konto ukraińskiego rządu. „Drogi Elonie Musk, Ukraina potrzebuje twojego wsparcia. Twoja postawa i twoje działania mają znaczenie” – napisano.

Na odpowiedź miliardera nie trzeba było długo czekać. Znany ze swojej aktywności na Twitterze szef SpaceX, Tesli, Neuralink i The Boring Company odpisał „Internet z serwisu Starlink jest już dostępny w Ukrainie. Więcej odbiorników w drodze”.

RELACJA NA ŻYWO Wojna na Ukrainie

Internet Starlink. Co to jest?

Internet satelitarny Starlink to system, który pozwala na przesyłanie internetu w dowolne miejsce na Ziemi dzięki sygnałowi satelitarnemu. Jest to możliwe, dzięki należącym do SpaceX Elona Muska konstelacjom satelitów krążących po niskiej orbicie Ziemi. Są one nieustannie wysyłane w kosmos od maja 2019 roku.

Raport Wojna na Ukrainie Otwórz raport Czytaj też:

Twitter idzie dalej. Ogranicza widoczność prokremlowskich wpisów