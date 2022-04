Oto buty Nike za milion złotych. Nie można ich założyć ani dotknąć

Buty noszą nazwę Dunk Genesis CyptoKicks, zostały wyprodukowane w 20 tysiącach egzemplarzy, kosztują średnio ok. 8 tysięcy dolarów i istnieją wyłącznie w świecie cyfrowym jako NFT. Mimo tego już osiągają astronomiczne ceny, jedna para butów Dunk Genesis CyptoKicks została sprzedana za 73 WETH, czyli 214 tysięcy dolarów, czyli 934 tysiące złotych.

Za jeszcze wyższą kwotę została sprzedana fiolka ze skórką EVO ALN, dzięki której można zmienić wygląd butów. Wyjątkowo rzadka fiolka została sprzedana za 150 ethereum, czyli 449 tys., dolarów, czyli prawie 2 mln złotych.

Rewolucja NFT

Co można zrobić posiadacz wirtualnych butów kosztujących małą, albo dużą, fortunę? Na przykład dzięki nakładce w aplikacji Snapchat może je wirtualne „założyć”. W przyszłości możliwe, że będzie mógł je założyć na swojego awatara w wirtualnym świecie Facebooka Metaverse.

Jednak to, co przyciąga kupujących, to nadzieja na kilkukrotny, albo nawet kilkudziesięciokrotny zwrot inwestycji.

Studio RTFKT zajmuje się projektowaniem grafik sprzedawanych jako NFT. W grudniu ubiegłego roku studio zostało kupione przez firmę Nike.NFT to cyfrowe przedmioty, które cechują się ekskluzywnością. Są sprzedawane w ograniczonych seriach, a ich oryginalność jest poświadczona przez zapis na blockchainie, w tym przypadku jest to blockchain Ethereum.

NFT mogą dawać posiadaczowi różne bonusy. Niektóre kolekcje zapewniają przynależność do ekskluzywnych klubów, możliwość bycia pierwszym w przypadku wypuszczenia nowych kolekcji, a nawet wygrania sportowego Ferrari, jak jest w przypadku polskiego NFT Fancy Bears.

Możliwe, że w przyszłości swoimi cyfrowymi bogactwami będzie można pochwalić się także w tworzonym przez Marka Zuckerberga wirtualnym świecie Metaverse.

