„Dojazdolator” pomoże oszczędzić. Narzędzie pokaże zysk z prostej zmiany

„Dojazdolator” jest prostą i ciekawą kampanią publiczną, zorganizowaną przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie. Jak wskazuje nazwa – jest to dojazdowy kalkulator, który ma nam pomóc w decyzji o sposobie podróży. Wybrać samochód czy transport miejski?

Ile można zaoszczędzić na dojazdach komunikacją miejską?

Przetestowaliśmy „Dojazdolator” na faktycznych danych. Założyliśmy:

Spalanie auta na poziomie 7l/100 km;

Cała trasa dziennego dojazdu (do biura i powrotna) – 24 km;

Koszt parkingu w wysokości 30 zł za dzień;

Koszt benzyny Pb 95 6,20 zł/l (średnia dla Warszawy).

Aplikacja szybko wyliczyła, że dzienny koszt dojazdu do naszej redakcji to ok. 40 zł. Miesięczne koszty to zaś imponujące 800 zł, w porównaniu z biletem 30-dniowym warszawiaka/warszawianki kosztującym 98 zł. Oszczędność z wyboru transportu miejskiego to więc nieco ponad 700 zł.

Dojazdy ZTM w Warszawie – ile kosztują bilety?

Kampania ZTM zakłada tu sumę oszczędności na podstawie 30-dniowego warszawiaka/warszawianki, kosztującym 98 zł. Nieco taniej wypada 90-dniowy bilet warszawiaka, gdzie miesięczny koszt to ok. 83 zł. Oba uprawniają do podróży w strefie 1. i 2.

Jest jednak pewien haczyk, bo by uzyskać uprawnienia do karty trzeba albo być zameldowanym na pobyt stały na terenie m.st. Warszawy, albo rozliczać podatek dochodowy PIT w warszawskim urzędzie skarbowym.

Dla pozostałych podróżnych bilety są nieco droższe. Imienny bilet 30-dniowy to koszt 110 zł w przypadku 1. strefy i 180 zł w przypadku dokumentu dwustrefowego. 90-dniowy bilet to koszt 280 zł i aż 460 zł za strefy 1+2 (odpowiednio 93 zł i 153 zł na miesiąc).

Jakby nie liczyć – dojazdy komunikacją miejską zawsze będą znacznie tańsze, niż prywatnym samochodem. Główną zaletą własnego transportu jest wygoda, za którą jednak dość słono się płaci.

