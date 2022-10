Amazon AWS pomaga Ukraińcom znaleźć pracę w IT. Wiceprezes o szczegółach programu

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Amazon Web Services ogłosiły w zeszłym tygodniu wspólną inicjatywę. Program ITSkills4U ma wyszkolić tysiące obywateli Ukrainy do pracy w branży IT. Program jest całkowicie bezpłatny, może przeszkolić osoby bez żadnej wcześniejszej wiedzy informatycznej, a firmy pomogą absolwentom w znalezieniu pracy w spółkach partnerskich.

Maureen Lonergan – wiceprezes Amazon Web Services ds. szkoleń i certyfikacji – 12 października osobiście zainicjowała program w Warszawie. W rozmowie z Wprost.pl opowiada o samym programie, ale też problemie, który trapi IT od wielu lat. Informatyków nadal brakuje, a nauka programowania nadal bywa wyzwaniem. Co musi się zmienić?

Krzysztof Sobiepan, Wprost.pl: 12 października AWS wystartował z programem szkoleń dla obywateli Ukrainy. Jak przedstawi Pani tę inicjatywę?

Maureen Lonergan, AWS: Ogłoszony niedawno Program ITSkills4U ma na celu aktywizację zawodową osób z Ukrainy poprzez umożliwienie im zdobycia nowych kompetencji w dziedzinie IT, a w szczególności technologii chmurowych.

Zamierzamy przeszkolić obywateli Ukrainy o różnym poziomie wiedzy i doświadczania. Proponowane ścieżki edukacyjne będą prowadzić do uzyskania kompetencji na różnych poziomach zaawansowania. Kursy dostępne są w językach: ukraińskim, polskim i angielskim.

W ramach programu AWS Educate osoba bez wcześniejszej wiedzy IT zostanie nauczona podstaw i bardziej zaawansowanych zagadnień, aby mogła wypełniać zadania dotyczące obsługi technologii chmurowych.

Inne typy kursów – jak intensywny trzymiesięczny program AWS re/Start – także może przygotować osobę od zera do stanowiska inżyniera chmurowego.

Jeszcze inne ścieżki są zaś przeznaczone dla osób bardziej zaawansowanych, które może potrafią już kodować czy obsługiwać bazy danych, ale chcieliby przebranżowić się i douczyć specyficznych umiejętności wymaganych w branży cloud.

Uczymy wielu umiejętności. Płynne poruszanie się w terminologii środowiska chmurowego (ang. cloud fluency) może być przydatne nawet dla osób na stanowiskach marketingowych i sprzedażowych. Bardziej zaawansowane umiejętności techniczne pozwolą zaś absolwentom na codzienną obsługę środowiska chmurowego.

Dodatkowo Związek Przedsiębiorców i Pracodawców pomaga nam w organizacji kursów językowych dla chętnych oraz oferuje sesje planowania kariery dla Ukraińców. Wszystko oczywiście bezpłatnie.

A co po wyszkoleniu kursantów?

Dla AWS i ZPP ważne było, by dać wyszkolonym osobom dobry start. Dlatego współpracujemy też z ponad 30 firmami, które zaoferują uczestnikom kursów rozmowy o pracę.

Już pilotażowe kursy potwierdziły ogromne zainteresowanie obywateli Ukraińców. Każdy chętny może bezpłatnie wziąć udział w szkoleniach. Na początku szacujemy, że uda nam się wyszkolić 10 tysięcy osób. Ale liczba ta może być dużo większa, w zależności od odzewu ze strony kursantów. AWS ma znaczne możliwości szkoleniowe.

Dlaczego dawanie obywatelom Ukrainy szansy dokształcenia się jest obecnie tak ważne?

To, co już się stało i nadal dzieje się w Ukrainie jest niewyobrażalne. Ludzie stracili swój dom, pracę, miejsce do życia. Tysiące osób były zmuszone opuścić swój rodzinny kraj w obawie o życie.

Teraz, gdy są bezpieczniejsi, powstają jednak nowe ważne pytania. Co dalej? Jak odbudować swoje życie po czymś tak dramatycznym?

Tak samo jak Polska wykonała znakomitą pracę jeśli chodzi o przyjęcie ugoszczenie i pomoc Ukraińcom, także AWS od początku wojny inicjuje i wspiera inicjatywy na rzecz obywateli Ukrainy.

Wspieraliśmy rząd Ukrainy i m.in. ukraińskie banki w migracji ich systemów do chmury, przeznaczyliśmy już ponad 45 milionów dolarów na wsparcie organizacji charytatywnych i instytucji rządowych i pozarządowych w Ukrainie.

Obecnie do tego wsparcia dodajemy kompleksowy program szkoleń z zakresu technologii chmurowych. Skoro mamy odpowiednie możliwości i know-how – to powinniśmy je wykorzystać w słusznej sprawie.

Obywatele Ukrainy nadal potrzebują miejsca do życia, pracy, pieniędzy i stabilności. Staramy się im pomóc, jak możemy.

Wydaje się, że od dekady lub dłużej na rynku IT ciągle brakuje specjalistów, informatyków i tak dalej. Jak możemy kompleksowo wykształcić kadry IT na dzisiejsze potrzeby rynku?