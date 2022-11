Netflix z reklamami już działa. Wiemy, ile trzeba zapłacić

Zaledwie w 2019 roku w liście do akcjonariuszy Netflix pisał, że jest platformą „wolną od reklam”, a brak bloków reklamowych jest „głęboko zakorzeniony w naszej marce”. No cóż, wystarczyło parę gorszych kwartałów i stanowisko to zmiękło.

Od pewnego czasu pisaliśmy na Wprost.pl o przygotowaniach do wprowadzenia nowej subskrypcji Netflix z reklamami. W końcu zapowiedzi przeszły w czyny.

Netflix z reklamami już jest. Ile kosztuje?

Subskrypcja Basic with Ads właśnie wystartowała w USA, Kanadzie, Australii, Brazylii, Francji, Włoszech, Niemczech, Japonii, Korei, Meksyku, Hiszpanii oraz Wielkiej Brytanii. We wszystkich krajach cena jest różna, ale podstawą jest kwota 6,99 dolarów, w porównaniu do 9,99 dolarów za abonament Basic w USA. W przeliczeniu to odpowiednio 33,50 zł oraz 47,88 zł.

Jak na razie nie wiadomo kiedy Netflix z reklamami trafi do Polski ani w jakiej cenie będzie proponowany nad Wisłą. Udostępnienie tańszej subskrypcji wydaje się jednak tylko kwestią czasu. Firma już wcześniej testowała nowe rozwiązania na wybranych rynkach, by potem rozszerzać zmiany na cały świat.

Netflix Basic with Ads – co się zmienia, ile reklam?

Jak przedstawia się Basic with Ads? Netflix z reklamami ma nam wyświetlać ok. 4-5 minut spotów na godzinę, pojedyncza reklama trwać będzie od 15 do 30 sekund. Bloki będą umiejscowione zarówno przed odcinkiem serialu czy filmem, jak i w trakcie seansu.

Jeśli już wcześniej płaciliście za abonament Basic lub wyższy – nic się nie zmieni. Cena pozostała ta sama, ale możecie się zastanowić nad przejściem do tańszej opcji. Oczywiście, jeśli jesteście skłonni przełknąć reklamy.

Czytaj też:

Wołodymyr Zełenski pojawi się w talk-show Netfliksa. Kiedy emisja odcinka?Czytaj też:

Chcesz to obejrzeć? Musisz się pospieszyć! Netflix usuwa te tytuły w listopadzie