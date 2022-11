Podwyżki usługi Allegro Smart. „Gorsze warunki w wyższej cenie”

Allegro poinformowało o nowych zasadach usługi Allegro Smart, począwszy od 21 listopada. W mailu wysłanym do wszystkich subskrybentów firma tłumaczy, co się zmienia, a co zostaje po staremu.

Allegro Smart za 59,90 zł i od wyższej kwoty zamówienia

„Dzień dobry [imię i nazwisko]. Zmieniamy warunki Allegro Smart! – będą one obowiązywać dla subskrypcji miesięcznych lub rocznych, przedłużonych lub wykupionych od 21 listopada 2022, od godziny 9:00” – czytamy w oficjalnej komunikacji firmy.

Od tego dnia ma zmienić się minimalna cena zamówienia, która umożliwia nam darmową dostawę. Dla przesyłek do automatów paczkowych i paczkomatów kwota wzrośnie z 40 do 45 złotych (12,5 proc. wzrostu). Dla przesyłek dostarczanych przez kuriera cena minimalna wzrośnie z 40 aż do 60 zł, czyli aż o jedną trzecią.

Dodatkowo cena rocznie subskrypcji także wzrośnie. Wcześniej było to 49 zł, a już niedługo odnowienie abonamentu na 1 miesięcy będzie nas kosztować 59,90 zł. To nieco ponad 22 procent więcej. Miesięczna opłata pozostanie w starej cenie – 10,99 zł.

Zmiana wejdzie w życie od 21 listopada, co oznacza, że użytkownicy mogą jeszcze kupić kolejny rok usługi w starej cenie. Dodatkowo Allegro zamierza sprecyzować warunki dostawy Smart oraz ustalić nowe zasady dzielenia się abonamentem w rodzinie. Te ostatnie wejdą jednak w życie dopiero od 30.06.2023 r.

Internauci żartują z podwyżki Allegro Smart

Bolesna dla klientów zmiana szerokim echem rozeszła się po polskim internecie. Użytkownicy serwisu Wykop.pl szybko wskazali, że firma zaoferowała im „gorsze warunki Allegro Smart w wyższej cenie”.

Niektórzy denerwują się podwyżką oraz zwracają uwagę, że minimalna wartość zamówienia znacząco wzrosła – czasem poza granicę opłacalności.

Komentatorzy zwracają teżjednak uwagę, że Allegro Smart zadebiutowało w 2018 r., a od tego czasu przeżywamy znaczącą falę inflacji. „Ciężko, żeby taniało, jak wszystko drożeje” – przekonuje inny internauta, pokazując, że na darmowych dostawach zaoszczędził już blisko 5 tys. złotych.

