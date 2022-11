„Rosjanie nie mogą zniszczyć chmury”. Ukraiński wicepremier dziękuje Amazonowi

Wicepremier i minister rozwoju cyfrowego Ukrainy Mykhailo Fedorov pojawił się na panelu podczas wydarzenia Amazon Web Services (AWS) re:Invent 2022. Polityk opowiedział o tym, jak rozwiązania chmury internetowej dosłownie „uratowały Ukrainę”, a konkretniej – bezcenne dane państwa i obywateli.

– Wojna w Ukrainie to najbardziej zaawansowany technologicznie konflikt zbrojny w historii ludzkości. Każdego dnia widzimy, że technologia może zabijać. Ale może też pomagać, ułatwiać nam życie – zaznaczył polityk.

Mykhailo Fedorov o przeniesieniu Ukrainy do chmury AWS

Fedorov rozpoczął od przytoczenia dziennikarzom historii jednego z pierwszych nalotów na kraj. Rosyjski atak doszczętnie zniszczył kluczowy budynek, w którym Ukraińcy trzymali kopie zapasowe najważniejszych rządowych dokumentów. Były to m.in. spisy obywateli czy wykazy posiadanych przez nich ziem.

Po tej stracie i w obawie przed bezpowrotną utratą oryginałów Ukraina szybko wdrożyła prawo pozwalające na przechowywanie rządowych danych poza granicami kraju. Wybór padł na usługę chmurową Amazon Web Services.

– AWS dosłownie uratowało Ukrainę. Jej struktury rządowe, gospodarkę i wiele więcej. Tak, możemy kalkulować, że uratowane informacje to wartość sięgająca milionów dolarów. Będę jednak szczery – te dane są dla nas bezcenne. To cała infrastruktura informacyjna Ukrainy, m.in. ekonomiczna, bankowa czy podatkowa – zaznaczył Fedorov.

Digitalizacja danych Ukrainy trwa

W chwili obecnej już 38 ukraińskich agencji rządowych i 24 uniwersytety na terytorium tego kraju przeniosły swoje dane do Amazona. Do chmury trafiły też usługi, jakie te organizacje na co dzień świadczą swoim obywatelom. Dzięki chmurze Ukraińcy nadal mogą uczęszczać do szkół, korzystać z bankowości, czy umówić wizytę u lekarza. Chmura AWS stała się też niestety dokładnym spisem tego, co zostało zniszczone przez Rosję.

Jak wspomina Fedorov, amerykańska firma przyszła im z pomocą „w najczarniejszych dniach”.

– To była bardzo szybka reakcja ze strony AWS. Dostarczyli nam urządzenia Snow [do przesyłania danych do chmury] i z miejsca zaczęliśmy ich używać. Rosjanie ciągle atakują infrastrukturę naszego kraju, m.in. naszą infrastrukturę energetyczną. Wiecie, co najbardziej mi się podoba? Rosjanie nie mogą zniszczyć chmury. Ani bombami, ani rakietami – powiedział wicepremier Ukrainy.

Mówca wskazał też, iż Ukraina na własnej skórze sprawdziła, że infrastruktura chmurowa jest najbardziej odporna na zakłócenia. Mimo przerw w dostępności prądu, ataków rakietowych czy zmieniającej się linii frontu – rząd kraju cały czas mógł działać.

Spotkanie zakończyło się podpisaniem memorandum o dalszej współpracy Ukrainy i AWS.

