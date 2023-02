Znany DJ podrobił głos Eminema z pomocą AI. „To przyszłość muzyki”

Rozpoznawalny DJ David Guetta zaprezentował widowni swój nowy utwór z wokalem Eminema, ale… bez udziału sławnego rapera. Jak to możliwe? Muzyk użył do tego technologii imitacji głosu AI, by stworzyć tzw. deep fake'a.

Koncertów DJ-skich Davida Guetty były tysiące, ale niedawno odbył się taki, który może autentycznie przejść do historii. Francuski producent muzyki zaprezentował swój najnowszy utwór na żywo, przed niemałą widownią. Guetta wykonał utwór, przedstawiając fanom „Emin-AI-ema”. Nazwa jest może nieco karkołomna, ale dokładnie tłumaczy, o co chodzi. Choć z głośników słychać było jednego z najpopularniejszych raperów świata – Eminema nie było ani na scenie, ani nie nagrał swoich kwestii wcześniej. Wszystkim zajęła się sztuczna inteligencja. Eminem AI rapuje na utworze Davida Guetty Według samego Guetty pojawienie się Eminema AI mocno ucieszyło bywalców koncertu, który odpowiedzieli DJ-owi okrzykami i brawami. Jak przyznał potem artysta, do ciekawego eksperymenty wykorzystał narzędzia dostępne w internecie i w ten sposób stworzył cały „gościnny występ” Eminema. – To było coś, co na początku stworzyłem jako mały żart. I zadziałało, zadziałało bardzo dobrze! Nie mogłem w to uwierzyć. Odkryłem parę stron o AI, na których można stworzyć tekst w stylu dowolnego artysty – mówi DJ w jednym z komentarzy po koncercie. Podobno wykorzystał jedno z narzędzi (najpewniej ChatGPT, choć tego nie potwierdził) polecając mu napisanie „wersów w stylu Eminema, traktujących o Future Rave”. Ten ostatni termin to gatunek muzyczny, którego twórcą jest David Guetta na spółkę z Mortenem Breumem. – Gdy miałem już tekst, wszedłem na kolejną stronę AI, która potrafi syntezować głosy. Tam wpisałem wersy napisane przez sztuczną inteligencję. A gdy zagrałem utwór ludzie po prostu oszaleli – kontynuuje Guetta. twitter Eminem odtworzony w AI – czy raper o tym wiedział? Wszystko brzmi cudne, ale jak wiemy, świat muzyki pełny jest praw autorskich oraz kontraktów. Guetta wypowiada się o swojej akcji jako żarcie, zabawie czy eksperymencie. Ani razu nie pada jednak to, czy artysta uzyskał na to pozwolenie Eminema, albo czy chociaż zapytał się rapera o zdanie. DJ zapowiedział już też, że „oczywiście nie wypuści tego kawałka komercyjnie” – była to więc tylko ciekawy fragment koncertu na żywo. Brzmi to jednak jak dmuchanie na zimne, jeśli Eminem zdecydował się na przykład na pozwanie DJ-a. W komentarzu dla New York Post Guetta miał powiedzieć, że „przyszłość muzyki związana jest z AI” oraz że technologia deep fake tego typu „otwiera dyskusje na temat tego, jak sztuczna inteligencja zmieni branżę muzyczną”. Czytaj też:

