ChatGPT trenerem personalnym. Mężczyzna stracił z AI prawie 12 kg

Czatbot ChatGPT był już radiowcem, prawnikiem, a nawet doradzał użytkownikom w sprawach finansowych. Nic nie stoi więc na przeszkodzie, by pomógł nam też zachować zdrowie i zadbać o sylwetkę. W podobnym tonie pomyślał jeden z Amerykańskich użytkowników usługi OpenAI, po czym zaczął ćwiczyć pod dyktando sztucznej inteligencji.

Trening z ChatGPT – Amerykanin zaczął biegać z AI

Niejaki Greg Mushen z Seattle postanowił wrócić do formy i zmienić dotychczasowe nawyki. Wszystko po to, by jak najdłużej utrzymać zdrowie dla swojej sześcioletniej córki. Same chęci rzadko jednak wystarczają, zwłaszcza gdy z każdego kąta wyskakują kolejne obietnice cudownych diet i programów fitness reklamowanych przez influencerów. W tym chaosie łatwo się pogubić i szybko wrócić na kanapę.

Mushen wpadł jednak na pomysł, by do ułożenia planu ćwiczeń wykorzystać sztuczną inteligencję. Poprosił czatbota ChatGPT o sposób na „zakochanie się w bieganiu”, który pozwoli mu na rozpoczęcie od zera i stopniowe wyrobienie formy poprzez regularne sesje.

Sztuczna inteligencja zaproponowała mu na początek zmianę pewnych nawyków i maksymalne ułatwienie ciężkiego czasem przełamania się do ćwiczeń. ChatGPT poradził mu m.in. by buty do biegania były gotowe przy drzwiach, a strój – zawsze na podorędziu.

Sztuczna inteligencja trenerem biegowym – to możliwe

Na początku AI nie zachęcało go nawet do biegania, tylko wychodzenia na dwór. Bieg zaczął się dopiero trzeciego dnia i trwał zaledwie pięć minut. Mężczyźnie wydawało się, że kroki proponowane przez AI były „zbyt proste, by to mogło zadziałać”. A jednak.

Po trzech miesiącach treningu przez ChatGPT Mushen biega obecnie sześć razy w tygodniu. Zwykle wystarcza mu 45 minut do godziny, ale interesuje się trudniejszymi wyzwaniami, np. sprintami w górzystym terenie. Od początku eksperymentu zgubił też 26 funtów, czyli ok. 11,7 kilogramów.

Jak podsumowuje biegacz, ChatGPT nie zapewnił mu niczego wyjątkowego, a podobne informacje można znaleźć w sieci lub zapytać o nie profesjonalnego trenera. To, co jego zdaniem pozwoliło mu osiągnąć sukces to poczucie, że plan został stworzony personalnie dla niego, a powolne tempo pozwoliło mu uniknąć wypalenia. Miłym dodatkiem jest też to, że nie zapłacił ani grosza na karnety na siłownie czy sesje z trenerem.

Czytaj też:

Sztuczna inteligencja przejmuje radio. Tak działa RadioGPTCzytaj też:

ChatGPT pogroził pozwem wynajmującym. Poszło o pralkę