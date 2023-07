Musk chce pozwać Zuckerberga za Threads. Chodzi o „kradzież tajemnic Twittera”

Nowy serwis społecznościowy Meta Threads zdobył ok. 30 milionów użytkowników w dniu premiery. Jak widać nie spodobało się to Elonowi Muskowi, który podjął już pierwsze kroki w kierunku pozwu. Jego zdaniem Threads jest zbyt podobny do Twittera.

Meta Threads vs Twitter – Musk chce pozwać Zuckerberga

Personalny prawnik Elona Muska Alex Spiro wysłał do CEO Mety Marka Zuckerberga mocno oskarżycielski list. Pisze w nim, że spółka społecznościowa ma „poważne podejrzenia tego, że Meta była zaangażowana w systematyczne, rozmyślne i niezgodne z prawem przywłaszczanie tajemnic handlowych i innych własności intelektualnych Twittera”.

Dokument przekonuje, że dziesiątki byłych pracowników Twittera znalazło zatrudnienie w firmie Zuckerberga i miało „bezprawnie zatrzymać dokumenty i elektronikę” należącą do byłego pracodawcy.

„Meta z premedytacją zleciła tym pracownikom opracowanie, w zaledwie parę miesięcy, aplikacji Threads, będącej klonem [Twittera]. Była ona tworzona z konkretnym zamiarem wykorzystania tajemnic handlowych Twittera, by przyśpieszyć opracowywanie konkurencyjnej aplikacji. To złamanie zarówno praw stanowych, jak i federalnych oraz pogwałcenie dalszych zobowiązań, jakie byli pracownicy Twittera nadal mają wobec firmy” – kontynuuje prawnik Muska.

List kończy się wezwaniem do zaprzestania wykorzystywania tajemnic Twittera pod groźbą pozwu.

Jednocześnie swoje publiczne niezadowolenie wyrazili Elon Musk i CEO Twittera Linda Yaccarino. „Konkurencja jest w początku, oszustwa nie są” – zaznaczył miliarder. „Często jesteśmy imitowani, ale społeczność Twittera jest nie do zduplikowania” – podkreśliła szefowa firmy.

Meta odpowiada Muskowi ws. Threads – „to po prostu nieprawda”

Dyrektor ds. komunikacji firmy Meta Andy Stone wystosował już pierwszą odpowiedź na oskarżenia ze strony Twittera. Jego zdaniem prawnicy Muska mijają się z prawdą. „Ani jeden inżynier z zespołu Threads nie pracował wcześniej w Twitterze – to po prostu nieprawda” – podkreślił Stone.

Tymczasem Markowi Zuckerberg został zapytany, czy sądzi, że Threads może osiągając większy sukces niż Twitter. CEO Mety pozwolił sobie na niewielkiego prztyczka w nos konkurenta.

„To może zająć trochę czasu, ale sądzę, że na rynku powinna być aplikacja do publicznej debaty, która ma ponad miliard użytkowników. Twitter miał szansę osiągnąć ten cel, ale im to nie wyszło. Mam nadzieję, że nam się uda” – przekonywał miliarder.

