Messenger straci funkcję. Komunikator zubożeje

Firma Meta zdecydowała się na ograniczenie aplikacji Messenger. Już niedługo komunikator straci możliwość obsługi SMS-ów, która była dość przydatna dla minimalistów.

Facebook Messenger bez SMS-ów – Meta ogranicza aplikacje

Korporacja poinformowała, że zamierza wygasić wsparcie dla funkcjonalności już we wrześniu 2023 roku. Oznacza to, że aplikacja Messenger straci możliwość obsługi wiadomości SMS. Opcja ta została wprowadzona w odległym 2016 roku, lecz firma po 7 latach postanowiła ją odciąć.

„Użytkownicy nie będą mogli wykorzystywać Messengera do nadawania i odbierania wiadomości SMS przez sieć komórkową. Znana wejdzie w życie po aktualizacji zaplanowanej na 28 września 2023 roku” – brzmi oficjalny komunikat Meta rozsyłany do użytkowników.

Co więcej, firma poradziła fanom appki już teraz zmienić domyślny program do obsługi SMS, na przykład na Google Messages lub Samsung Messages. Można to zrobić w opcjach smartfona, wybierając menu Opcje>Aplikacje> Wybierz aplikacje domyślne> aplikacja SMS.

SMS-y w Messengerze – kolejna nieudana próba Facebooka

Jak przypominają media, Messenger pozwalał na wysyłanie wiadomości SMS jeszcze w 2012 roku. Już rok później funkcja została jednak wycofana. Następnie gigant technologiczny znów wrócił do pomysłu – tym razem dopiero w 2016 roku.

Drugie podejście polegało na wyraźnym oddzieleniu SMS-ów od klasycznych wiadomości na czacie Facebooka. Ten system wydawał się działać lepiej i utrzymał się przez parę lat, aż do czasu drugiego już wygaszenia tej usługi w bieżącym roku.

