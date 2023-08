ChatGPT ratunkiem dla małych biznesów? Tak myśli Harvard

– Maszyny same nie zastąpią ludzi, ale ludzie z maszynami zastąpią ludzi nieużywających maszyn – wskazał podczas niedawnej dyskusji sławny profesor Harvard Business School Karim Lakhani. Specjalista od 30 lat bada wpływ technologii na biznes i jest przekonany, że AI może być kluczem do rozwoju niewielkich firm. Jak ma to wyglądać?

AI sposobem na rozwój małych firmy – ChatGPT pomoże się przebić?

Lakhani był gościem wydarzenia Small Business Playbook, organizowanego przez stację CNBC. Już na początku wykładu zachęcał przedsiębiorców do wykorzystania narzędzi sztucznej inteligencji, choćby na próbę. Wiele z nich oferuje bowiem darmowe bądź niskopłatne wersje.

Ekspert szczególnie wyróżnił tu trzy systemy – ChatGPT+ z subskrypcją 20 dolarów miesięcznie, bezpłatny Bing Chat AI od Microsoftu oraz Poe – kombajn dający dostęp do różnorodnych narzędzi AI (wersja darmowa lub abonament 20 dol./mc). Zdaniem mówcy, eksperymenty z tymi platformami mogą przynieść firmom liczne korzyści – od inspiracji biznesowych, przez ograniczenie kosztów prowadzenia działalności, aż po wejście na nowe rynku.

Jako przykład podał grupę rodzinnych firm z Kalifornii, które zajmują się usługami ogrodniczymi i budują ogrodzenia. Przedsiębiorstwa te prowadzą imigranci do USA, a ich częstym problemem ograniczającym biznes bywa bariera językowa. Postanowili oni wykorzystać ChatGPT w roli tłumacza, co pozwoliło im zdobyć nowych klientów.

W podobny sposób mali producenci czy rzemieślnicy mogą wejść na międzynarodowy rynek. Oferty sprzedaży mogą być bowiem automatycznie przekładane przez AI na różnorodne języki. Wcześniej trzeba było skorzystać z często dość drogich usług tłumaczenia – zachwala Lakhani.

Jak AI może pomóc małym przedsiębiorcom?

Profesor przekonywał, że sztuczna inteligencja może pomóc firmom w trzech fundamentalnych aspektach, od których zależy sukces każdego biznesu. Są to – skalowanie działalności, rozszerzanie zakresu prowadzenia biznesu i ciągłe ulepszanie oferty w miarę zdobywania nowej wiedzy.

AI może pomóc przedsiębiorcom m.in. dotrzeć do nowej bazy klientów, rozwijać ofertę o nowe typy produktów, dywersyfikować sprzedaż czy adaptować się do niespodziewanych warunków, jakie mogą wystąpić na rynku.

Lakhani podkreślał też, że możliwości sztucznej inteligencji trzeba przyjąć poniekąd z dobrodziejstwem inwentarza. To prawda, że narzędzia te mogą obecnie ulegać tzw. halucynacjom, czyli prezentowania „faktów”, które nigdy nie miały miejsca. Ekspert przekonuje jednak, że potencjalny zysk jest tak duży, iż korzystanie z AI nadal jest wskazane. Nawet jeśli AI jest „trudnym partnerem”.

