Google Gemini AI. Nowe przecieki o konkurencie ChatGPT

Według nowych danych Google przygotowuje się do wielkiej premiery narzędzia AI Gemini – debiut produktu ma się odbyć jeszcze w obecnym roku. Gemini ma zawalczyć, a nawet pokonać ChatGPT na polu konwersacyjnych narzędzi sztucznej inteligencji opartych o duże modele językowe.

Google Gemini AI – premiera jeszcze w 2023 roku?

Anonimowe źródło The Information zdradziło kolejne szczegóły projektu Google Gemini AI. Zdaniem informatora model AI ma zadebiutować jesienią 2023 roku i stanąć w szranki z głównym konkurentem firmy – stojącym za ChatGPT modelem GPT-4.

Za projekt odpowiadają specjaliści z Google Brain i DeepMind. Głównym celem inżynierów wydaje się połączenie w jednym modelu AI zarówno możliwości dużych modeli językowych (LLM, odpowiedzialnych za działanie czatbotów AI), jak i algorytmów generujących obrazy z poleceń tekstowych.

W ten sposób Google chce zapewniać kompleksowe narzędzie spełniające jak najwięcej zadań, podczas gdy obecnie użytkownicy muszą korzystać z paru osobnych systemów. Według słów informatora Gemini ma być obecnie szkolone na transkrypcjach materiałów wideo z YouTube, choć tylko tych nieobjętych prawem autorskim.

Gemini AI – Tak Google chce pokonać ChatGPT

Jak pisaliśmy we Wprost.pl, CEO DeepMind Demis Hassabis mówi o Gemini z dużą odwagą. To nowy fundament, który może zostać wykorzystany do tworzenia nowych narzędzi AI. Przykładowo – ChatGPT korzysta z modelu GPT-4 i to on umożliwia narzędziu tworzyć poprawne odpowiedzi na liczne pytania użytkowników.

Czemu googlowskie „Bliźnięta” mają być lepsze od konkurencji? Menedżer mówi, że jego ogromną przewagą będzie włączenia do modelu innego systemu, który wcześniej opracował DeepMind. Chodzi o AlphaGo – sztuczną inteligencję, która lata temu zasłynęła z pokonywania najlepszych graczy w grę Go.

Nowy komponent ma wnieść do opracowywanego systemu sztucznej inteligencji umiejętności planowania i rozwiązywania bardzo skomplikowanych zadań. AlphaGo oparty jest bowiem na technice nauki przez wzmocnienie. Oznacza to, że po każdej porażce maszyna przyjmuje informację zwrotną o wyniku i stopniowo zmienia swoje działania, cały czas je doskonaląc. Ma być to klucz do stopniowego prześcignięcia ChatGPT.

Czytaj też:

Google planuje turbodoładować Asystenta. Pomoże Bard AICzytaj też:

Czy Apple pracuje nad własnym ChatemGPT? Tim Cook jest ostrożny