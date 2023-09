mObywatel dla przedsiębiorców. Cieszyński zapowiada mBiznes

Minister cyfryzacji Janusz Cieszyński przedstawił ciekawą nowość, która już niedługo może trafić do mObywatela. W oficjalnej rządowej aplikacji ma się pojawić moduł mBiznes, pomagający załatwić formalności małym przedsiębiorcom.

Cieszyński zapowiada mBiznes – nowy moduł w mObywatel

Wpis zapowiadający zmianę pojawił się niedawno na oficjalnym koncie Cieszyńskiego na platformie X.com (dawny Twitter). Projekt dotyczący ułatwień dla działalności jednoosobowych przedstawiono w ramach szerszej inicjatywy „cyfrowych konkretów Prawa i Sprawiedliwości”.

„ PiS uruchomi mBiznes, czyli moduł mObywatela, który pozwoli wykonać wszystkie podstawowe czynności związane z prowadzeniem takiej firmy. ZUS, podatki, zezwolenia, korespondencja z urzędami – to wszystko będzie możliwe bez wychodzenia z biura ” – napisał minister.

twitter

Cieszyński przypomniał, że tego typu rozliczenia musi obecnie prowadzić w urzędach ponad milion Polaków, którzy prowadzą JDG i nie zatrudniają dodatkowych osób. Polityk zapytał się także, czy propozycja podoba się internautom.

Część komentarzy zawraca uwagę na czas przyszły, bo jest to jedynie zapowiedź, jak na razie bez terminu realizacji. Inni zaznaczają, że mało który przedsiębiorca z JDG samodzielnie rozlicza się z urzędem, bo przepisy podatkowe są zbyt skomplikowane.

Mecze reprezentacji Polski w mObywatelu

Jak pisaliśmy we Wprost.pl, we wrześniu odbyło się wiele zapowiedzi rozwoju funkcji mObywatela. Od początku miesiąca mDowód jest akceptowany we wszystkich polskich bankach, ale najgłośniejszą nowością zdecydowanie jest udostępnieniu w rządowej appce... meczów piłki nożnej.

„Transmisje sportowe to każdego roku najpopularniejsze programy i dlatego chcemy, aby dostęp do wszystkich meczów naszej kadry był zawsze w Waszych telefonach” – poinformował Cieszyński 11 września.

Projekt o nazwie mTV ma zapewnić dostęp do występów reprezentacji Polski, a także różnorodnych „cyfrowych dóbr polskiej kultury”. Wydaje się, że transmisje sporotwe mają być też zachętą, która skłoni większą liczbę rodaków do korzystania z rządowego programu.

Czytaj też:

mTV, czyli polska kadra w mObywatelu. Mecze niczym „dobro kultury”Czytaj też:

Rząd nagle wycofał dwa projekty. Chodzi o Lex Huawei i pornografię w sieci