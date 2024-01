Szukasz pracy w IT? 94 proc. firm z tego sektora zamierza rekrutować w 2024 roku

Podczas gdy wiele tradycyjnych branż przechodzi obecnie poważny kryzys i raczej dokonuje redukcji etatów niż zatrudnia nowych pracowników, bardzo wiele firm z sektora teleinformatycznego rozwija się w szybkim tempie i zalicza rekordowe wzrosty przychodów. W tym roku zdecydowana większość firm z branży IT zamierza zatrudniać nowych specjalistów, którzy w przyszłości będą mogli liczyć na częste podwyżki wynagrodzeń.

2024 to dobry rok na znalezienie pracy w IT

Jak wynika z opublikowanego w środę raportu Hays IT Contracting 2024, na rynku pracy w Polsce szykuje się kolejny bardzo dobry rok dla wszystkich osób, które posiadają teleinformatyczne kompetencje. Z przeprowadzonych badań wynika bowiem, że aż 94 proc. firm z nowoczesnego sektora IT zamierza w 2024 roku zatrudniać nowych pracowników, a także odpowiadać na ich rosnące wymagania finansowe, oferując wyższe wynagrodzenia.

Sytuacja na rynku teleinformatycznym już od wielu lat jest pod tym względem lepsza niż w wielu tradycyjnych branżach, a ostatnio dodatkowo bardzo dobry wpływ mają na nią rozwój sztucznej inteligencji i postępująca cyfryzacja w wielu dziedzinach życia codziennego. W obu tych sektorach IT szybciej niż gdziekolwiek indziej dochodzi do ciągłego tworzenia nowych miejsc pracy, a to rodzi nowe możliwości dla osób z cyfrowymi kompetencjami.

Szukasz podwyżki? Poszukaj w IT

W branży teleinformatycznej przybywa nie tylko samych miejsc pracy, ale rosną również pensje na danych stanowiskach. Z raportu firmy Hays Poland wynika, że w 2023 roku aż 80 proc. firm o takim profilu działalności dawało swoim pracownikom podwyżki, które najczęściej (42 proc. przypadków) wynosiły ok. 10 proc. wartości wynagrodzenia.

I choć w stosunku do 2022 roku ta dynamika odrobinę wyhamowała, bowiem wówczas pensję podnosiło 85 proc. przedsiębiorstw, średnio 10-20 proc., to nadal mamy tu do czynienia ze wzrostem wynagrodzeń na takim poziomie, który nie jest raczej spotykany w większości innych sektorów gospodarki. Podwyżki przekraczające 10 proc. wartości dotychczasowej pensji zamierza przyznać 22 proc. firm z branży IT.

Z raportu wynika, że na największe podwyżki mogą liczyć w tym roku testerzy, analitycy i inżynierowie ds. nowoczesnych rozwiązań z zakresu cyberbezpieczeństwa. Wyraźny wzrost wynagrodzeń obejmie również osoby na stanowiskach związanych z analityką danych, sztuczną inteligencją i tworzeniem oprogramowania do zarządzania przedsiębiorstwami.

W IT brakuje rąk do pracy

Spośród 94. proc. firm teleinformatycznych, które zamierzają w 2024 roku zatrudniać nowych pracowników, połowa spodziewa się wyzwań w związku z koniecznością znalezienia osób o odpowiednich kompetencjach. 47 proc. przedsiębiorstw uważa, że na rynku brakuje doświadczonych specjalistów i menadżerów.

Na rynku nie ma jednak mowy o jakiejkolwiek zapaści. Firmy z branży IT nieustannie poszukują bowiem ekspertów z silnym zapleczem kompetencyjnym, aktualną wiedzą, bogatym doświadczeniem i ciekawym portfolio dotychczasowych projektów.

Raport Hays IT Contracting 2024, opublikowany przez firmę Hays Poland, obejmuje poziomy wynagrodzeń na blisko 120 różnych stanowiskach i bazuje na danych blisko 16 tys. kontraktorów z sektora IT.

