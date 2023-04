Satelita NASA spadnie na Ziemię. Amerykanie monitorują lot RHESSI

Jak ogłosiła NASA satelita Reuven Ramaty High Energy Solar Spectroscopic Imager (RHESSI) zbliża się do wejścia w ziemską atmosferę. Warząca ok. 300 kilogramów wiekowa maszyna ma w większości spalić się przed dotarciem do powierzchni naszej planety.

Satelita NASA RHESSI spadnie na Ziemię w środę

Amerykańska agencja kosmiczna określa, że satelita rozpocznie wejście w atmosferę około 3:30 czasu polskiego, w środę 19 kwietnia. To jednak bardzo ogólny szacunek, obarczony błędem na poziomie aż plus/minus 16 godzin.

Ze względu na tę niepewność, obecnie trudno jest jeszcze określić dokładną trajektorię wejścia, a więc i to, gdzie ostatecznie spadną potencjalne szczątki, które nie spalą się w atmosferze.

NASA już teraz podaje jednak prawdopodobieństwo, że satelita wyrządzi ludziom jakiekolwiek szkody. Szansa na jakiekolwiek, nawet najmniejsze uszkodzenie ciała choćby pojedynczej osoby to około 1 do 2 467. Raczej nie ma się więc czego obawiać.

Czym zajmował się satelita RHESSI?

RHESSI to satelita wystrzelony jeszcze w 2002 roku, który aktywnie pełnił swoją misję do 2018 roku. Był wykorzystywany do obserwacji i zbierania danych o rozbłyskach słonecznych oraz tzw. koronalnych wyrzutach masy (CME). Maszyna używała do tego zaawansowanych instrumentów, m.in. spektrometrów obrazujących.

Na podstawie zgromadzonych informacji takich jak obrazy promieniowania gamma i wysokoenergetycznego promieniowania X naukowcy mogli lepiej poznać Słońce i metody powstawania różnorodnych zjawisk wytwarzanych przez naszą gwiazdę.

