Stacja Starlab zastąpi ISS. NASA ogłasza partnerów projektu

Amerykańska firma Voyager Space i europejski gigant Airbus Defence and Space ogłosiły transatlantycki pakt o współpracy biznesowej. Celem inicjatywy jest budowa orbitalnej stacji kosmicznej NASA Starlab. Potężne laboratorium zastąpi znajdującą się obecnie na orbicie Ziemi Międzynarodową Stację Kosmiczną.

NASA Starlab coraz bliżej

Według obecnego harmonogramu stacja Starlab ma być wystrzelona w kosmos już w 2028 roku. Jak na tak ogromne przedsięwzięcie, nie jest to dużo czasu. Zależna od Voyagera firma NanoRacks wygrała przetarg na stację kosmiczną NASA już w 2021 roku i otrzymał na ten cel grant Commercial Low Earth Orbit Development Program wraz ze środkami w wysokości 160 milionów dolarów.

Oficjalną misją towarzyszącą firmom przy budowie niezwykle nowoczesnego latającego laboratorium jest jest „podtrzymanie ciągłej obecności ludzi na niskiej orbicie ziemskiej (LEO) i scementowanie amerykańskiego przewodnictwa w tym aspekcie”. Motto to może być celowo nieco zaczepne, bo własną stację na orbicie zbudowały już wcześniej Chiny.

Nowością w Starlab będzie łączenie branży publicznej i prywatnej. W programie ISS uczestniczą agencje kosmiczne różnych krajów i także one zostaną zaproszone do uczestnictwa w stacji Starlab. Jednocześnie w nowej bazie znajdzie się też miejsce dla prywatnych firm, które chciałyby m.in. prowadzić eksperymenty w kosmosie.

NASA szuka następcy ISS

Jak pisaliśmy we Wprost.pl, Międzynarodowa Stacja Kosmiczna (ISS) ma służyć na orbicie do końca 2030 roku, kiedy zostanie planowo wycofana z eksploatacji. Amerykańska agencja kosmiczna NASA nie może sobie pozwolić na przerwę w obecności kosmicznej, dlatego już teraz pilnie pracuje nad zastąpieniem instalacji i zaprosiła do współpracy komercyjne firmy.

Jednym z planów jest właśnie stacja NASA Starlab, gdzie oprócz Voyager Space i Boeinga, swoją cegiełkę dokłada Lockheed Martin. Na liście znajduje się także nietypowa firma – Hilton.

Innymi graczami w wyścigu jest Blue Origin – firma kosmiczna Jeffa Bezosa. Przedsiębiorstwo zaproponowało rozmieszczenie stacji Orbital Reef do 2030 roku. Niezależne projekt zgłosiły też firmy Northrop Grumman czy Axiom.

