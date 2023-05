Załogowa misja Chin już na orbicie. Astronauci wspomogą Niebiański Pałac

Władze Chin poinformowały we wtorek o zakończonym sukcesem starcie Shenzhou-16. Załogowa misja zmierza do bazy Państwa Środka znajdującej się na orbicie Ziemi. To wszystko przygotowania do dalszej eksploracji kosmosu z Księżycem na czele.

Shenzhou-16 – chińscy astronauci zmierzają do Niebiańskiego Pałacu

Chińska Narodowa Agencja Kosmiczna (CNSA) ogłosiła „całkowity sukces” kolejnego startu kosmicznego z centrum satelitarnego Jiuquan, położonym w północno-zachodnich Chinach.

Na pokładzie rakiety Long March 2F znalazło się trzech astronautów, którzy zmierzają obecnie do chińskiej bazy Tiangong, czyli w tłumaczeniu Niebiańskiego Pałacu. Mają oni zmienić załogę pozostającą na orbicie od startu misji Shenzhou-15 w listopadzie ubiegłego roku.

Nowoprzybyli naukowcy zajmować się będą różnorodnymi badaniami oraz testami w mikrograwitacji. Równie ważne są jednak prace serwisowe i rozbudowa dość nowej bazy kosmicznej Państwa Środka.

Niebieski Pałac prywatną bazą komiczną Chin

Wart przypomnieć, że będzie to już piąty zespół astronautów goszczący na Tiangong. Pierwsza załoga została wysłana na stację jeszcze w czerwca 2021 r. Należąca tylko do Państwa Środka baza może znacząco ułatwić i przyśpieszyć rozwój technologii kosmicznej tego kraju.

Wydaje się to kluczowe w dalszych ambicjach Chin. Władze już zapowiedziały, że załogowa misja na Księżyc odbędzie się do 2030 roku. Kraj planuje też budowę stałej bazy księżycowej, co odbędzie się w ramach misji Chang 6,7 i 8.

Cel konstrukcji posterunku na naturalnym satelicie Ziemi jest prosty. Państwo Środka zbuduje bazę, aby rozpocząć wydobywanie surowców. Co ciekawe, plany zakładają, że infrastruktura będzie zasilana energią wytwarzaną w elektrowni jądrowej.

Czytaj też:

Chiny po cichu pracują na orbicie. Kolejny krok w Niebiańskim PałacuCzytaj też:

Chińczycy stworzyli paliwo z księżycowego pyłu. To może być przełom