Chińczycy stworzyli paliwo z księżycowego pyłu. To może być przełom

Tak zwany regolit, czyli pył pokrywający powierzchnię Księżyca, może się okazać kluczowy w eksploracji kosmosu na wielką skalę. Naukowcom z Chin udało się bowiem wykorzystać surowiec do stworzenia paliwa, które może zasilić statki kosmiczne.

Chiny stworzyły paliwo z ziemi Księżyca

Dwie podstawowe bariery w budowie stałej bazy na Księżycu to brak tlenu i paliwa. Jak się okazuje, chińscy naukowcy mogli właśnie rozwiązać oba.

Tytuł badania „In situ resource utilization of lunar soil for highly efficient extraterrestrial fuel and oxygen supply” opublikowanego w czasopiśmie naukowym „National Science Review” mówi praktycznie wszystko. Specjaliści wskazują, że pobierany wprost z powierzchni Księżyca pył może stanowić bardzo efektywne paliwo do podróży kosmicznych i na dodatek być źródłem tlenu dla astronautów.

„Tworzenie paliwa i tlenu wprost z regolitu jest kluczowe dla ludzkości przy wykonywaniu misji eksploracji Księżyca. W kosmosie zawsze będziemy dysponować ograniczonymi zasobami ludzkimi. Proponujemy więc wykorzystanie systemu robotów, które samodzielnie będą przeprowadzać proces elektrokatalizy CO2” – przekonuje szef zespołu badawczego Yujie Xion.

Kluczowy jest tu właśnie pył Księżyca, który służy jako katalizator w całym procesie. Dzięki niemu CO2 (i tak wydychane przez ludzi w procesie oddychania) oraz woda może zmienić się w tlen i paliwo węglowodorowe. W szczególności – podczas najnowszego eksperymentu wykryto znaczące wydzielanie się metanu.

Chińczycy wykorzystali próbki z Chang’e 5

Chińczycy przeprowadzili swój eksperyment na Ziemi, lecz z autentycznym regolitem. Próbkę przywiozła na Ziemi misja Chang’e 5 zorganizowana przez Chińską Narodową Agencję Kosmiczną (CNSA).

Materiał z sondy księżycowej jest bardzo cenny. Ostatni regolit przyleciał bowiem z naszego satelity na Niebieską Planetę w ramach misji LUNA 24, zorganizowanej w 1976 roku jeszcze przez Związek Radziecki.

