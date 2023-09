Troje astronautów wyleci dziś na ISS. Jak oglądać transmisję NASA?

Najnowsza misja załogowa na Międzynarodową Stację Kosmiczną (ISS) została zaplanowana na 15 września i już za parę godzin trzyosobowy zespół wyleci na niską orbitę okołoziemską. Oto gdzie można obejrzeć start rakiety.

Misja Soyuz MS-24 – kiedy i gdzie oglądać wylot astronautów na ISS?

Załoga na pokładzie rosyjskiej rakiety Soyuz składa się z reprezentującej USA astronautki NASA Loral O’Hary oraz dwóch kosmonautów z Rosji – Olega Kononenko i Nikołaja Chuba.

Start odbędzie się o godzinie 17:44 czasu polskiego. NASA standardowo będzie transmitować wydarzenie na swoim oficjalnym kanale na platformie YouTube, a także w NASA TV i NASA App. Stream rozpocznie się już o 16:45.

Rakieta zostanie wystrzelona z umieszczonego w Kazachstanie kosmodromu Bajkonur. Co ciekawe, to jeden z najstarszych i największych obiektów tego typu na świecie. Po opuszczeniu atmosfery astronauci będą podróżować parę godzin, zanim zrównają się z ISS i wykonają manewr dokowania do stacji. Ten punkt misji ma nastąpić około 20:56 czasu polskiego.

ISS i Soyuz MS-24 – zmiana warty na stacji NASA

Obecnie Międzynarodowa Stacja Kosmiczna gości 7 osób z załogi. To czwórka astronautów z misji SpaceX Crew-7 oraz trzy osoby z poprzedniej misji Soyuz MS-23. Specjaliści przywiezieni prywatną misją firmy Elona Muska są na stacji od końcówki sierpnia. Tymczasem pozostała załoga jest na orbicie od lutego 2023 roku.

Ciekawostką jest fakt, że na pokładzie stacji znajduje się rekordzista. Frank Rubio ustanowił rekord NASA, bo łącznie przebywać będzie w kosmosie 371 dni. Już teraz pobił więc wcześniejszy czas 355 dni, który Mark Vande Hei ustanowił w ubiegłym roku. Ogólny rekord należy jednak do Rosjanina Walerija Polakowa, który w misji rozpoczętej w 1994 r. spędził na orbicie łącznie 437 dni.

