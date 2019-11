Urządzenia Huawei ponownie z Windowsem? Jest również szansa na Androida

Microsoft i Huawei mogą współpracować. Taką decyzję wydała amerykańska administracja. Departament Handlu Stanów Zjednoczonych zniósł zakaz, który wprowadziło rozporządzenie prezydenta Donalda Trumpa podpisane pół roku temu. „20 listopada Departament Handlu Stanów Zjednoczonych pozytywnie odpowiedział na prośbę Microsoftu o wydanie zgody na eksport produktów do firmy Huawei” – napisał w mailu do agencji Reuters, rzecznik Microsoftu.

W tym tygodniu prezydent Trump zapowiedział, że ponownie zezwoli kilku przedsiębiorstwom na wymianę handlową z Huaweiem. Departament Handlu Stanów Zjednoczonych potwierdził, że pracuje nad wydaniem licencji dla firm, które zgłosiły się z taką prośbą. Licencja dla Microsoftu to duży krok dla dalszej obecności produktów chińskiej marki a rynkach międzynarodowych. Prawdopodobnie chodzi głównie o dostarczanie systemu operacyjnego Windows na tablety i komputery osobiste Huawei. Kolejnym ważnym, o ile nie ważniejszym krokiem będzie potencjalne uzyskanie zgody przez firmę Google, która jest właścicielem systemu Android, a także wielu popularnych aplikacji mobilnych. Wraz z Androidem, który był do tej pory docelowym systemem na smartfonach chińskiego producenta, firma zyskałaby m.in. ponowny dostęp do sklepu z aplikacjami Google Play.

Jak dowiedział się Reuters, do ponownego rozpatrzenia wpłynęło około 300 licencji, nad którymi pracuje obecnie Departament Handlu. Około połowa została już sprawdzona, z czego około 70 odrzucono.