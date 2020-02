Dostałeś dziś dziwne powiadomienie? Producent wyjaśnia, o co chodziło

Część użytkowników smartfonów Samsunga dziś rano miało niecodzienną zagwozdkę. Na ich urządzeniach pojawiła się dziwna notyfikacja wysłana z oficjalnego konta producenta. Można w niej było przeczytać "Find My Mobile", a pod spodem dwie cyfry 1. Niektórzy mogli obawiać się, że jest to atak hakerski, inni powiadomienie zbagatelizowali. O co chodziło?

Samsung przeprasza

Okazuje się, że podobną wiadomość wysłano na "pewną liczbę" urządzeń na całym świecie. Otrzymała ją również część użytkowników w Polsce. Z samego rana czekała na nas więc tajemnicza wiadomość od producenta. Samsung w oficjalnym oświadczeniu wyjaśnił, że wiadomość została wysłana... przez pomyłkę i przeprosił za zamieszanie i niepokój, który mogła ona wywołać u części użytkowników. "Potwierdziliśmy, że wiadomość została wysłana przez pomyłkę podczas wewnętrznych testów aplikacji. Nie ma ona żadnego wpływu na Wasze urządzenia" - napisała firma na Twitterze.

Wiadomość otrzymały tylko osoby, które korzystają z aplikacji Find My Mobile, która służy do lokalizacji telefonu w razie, gdy zostanie zgubiony lub skradziony. Program pozwala na namierzenie telefonu, zablokowanie go oraz uzyskanie kopii zapasowej danych, które były na nim zapisane.

Czytaj także:

Banki blokują nowe Samsungi. Winna poważna luka bezpieczeństwa