Nowy typ baterii sodowej już działa. Nie będą się zużywać po kilku latach

Bardziej ekologiczne i odpowiedzialne społecznie. Tak o opracowanej przez siebie technologii produkcji baterii mówią naukowcy z Teksasu, którzy pracowali nad baterią sodową. W wyniku badań udało im się wyeliminować problem, z którym walczyli co najmniej od dekady - powstawania mikrokryształów na powierzchni anody. Jednocześnie baterie sodowe będą mogły być tak samo szybko ładowane i będą co najmniej tak samo pojemne, jak ich litowo-jonowe odpowiedniki.

Nowy rodzaj anody sodowej

Dendryty, bo tak nazywają się wspomniane mikrokryształy, powodują, że w baterii może dojść do spięcia, a sama bateria może się zapalić. Do tej pory było to przeszkodą w opracowaniu baterii sodowej. Naukowcom ze Stanów Zjednoczonych udało się rozwiązać ten problem poprzez skonstruowanie nowego rodzaju materiału do wykonania anody.

- Rozwiązujemy dwa problemy za jednym razem. Zazwyczaj im szybciej ładujesz baterię, tym więcej dendrytów w niej powstaje. Jeśli wyeliminuje się je, to można ładować i rozładowywać baterię jeszcze szybciej bez straty jej właściwości - mówi o dokonaniu profesor David Mitlin.

Zrolowany jak croissant

Nowy materiał do wykonania anody powstał ze zwinięcia cienkiej folii z metalu sodowego na sproszkowanym związku pierwiastków anymonu i telluru i wielokrotnego złożenia. Taka konstrukcja daje niezwykle równe rozłożenie atomów sodu na anodzie, co zmniejsza szanse powstania dendrytów.

Opracowanie nowych baterii sodowych może nie tylko wydłużyć żywotność baterii, ale także pozwolić na odejście od rzadkich metali, jaki lit, kobalt i nikiel, których wydobycie jest drogie i szkodliwe dla środowiska.

Osiągnięcie Amerykanów jest na razie na etapie badania naukowego. Zanim wejdzie do masowej produkcji, może minąć od 5 do 10 lat.

