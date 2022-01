Najpopularniejsze smartfony w 2021. Dawnego lidera nie ma nawet w top 5

Firma IDC, która zajmuje się analityką biznesową, podsumowała rok 2021 pod względem sprzedaży smartfonów. Firma oceniła, że ostatni kwartał ubiegłego roku był słabszy od tego samego okresu w 2020, ale cały rok był dla branży lepszy od poprzedniego. Wzrost dostaw smartfonów wzrósł o 5,7 proc.

Najpopularniejsze smartfony 2021

Numerem jeden w 2021 pod względem dostarczonych smartfonów było południowokoreański Samsung. Firma dostarczyła w ubiegłym roku 272 mln urządzeń, co zapewniło jej 20-procentowy udział w rynku i 6-procentowy wzrost rok do roku.

Na drugim miejscu znalazł się Apple z 235 mln dostarczonych iPhone’ów, co dało mu 17,4 proc. rynku, to o półtora procent więcej niż w 2020.

Na kolejnych miejscach znalazły się:

3. Xiaomi z 191 mln smartfonów i 14 proc. rynku (największy wzrost o 29 proc.)

4. OPPO z 133 mln smartfonów i 10 proc. rynku

5. vivo z 128 mln i 9,5 proc. rynku.

Huawei spadł top 2 na sam dół

Na liście pięciu największych producentów smartfonów zabrakło Huawei. Chiński producent jeszcze w 2020 roku walczył o pierwsze miejsce z Samsungiem (obie firmy miały po 20 proc. rynku), a w 2021 jego udział w rynku spadł do 4 procent.

Taki ogromny spadek Huawei spowodowany jest wojną handlową pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami i wpisaniem Huawei na listę firm, z którymi nie mogą współpracować amerykańskie przedsiębiorstwa. W rezultacie Huawei stracił dostęp do usług Google, co oznacza, że nowe smartfony chińskiego producenta nie mogą oficjalnie korzystać z takich usług jak Gmail czy Google Play, co powoduje znaczny spadek zainteresowania.

Huawei rozwija własną alternatywę dla Google, czyli HMS – Huawei Mobile Services. Chociaż baza aplikacji i usług w HMS powiększa się stale od dwóch lat, to nadal jest tylko ograniczoną alternatywą dla środowiska Google.

Czytaj też:

O krok bliżej do 5G w Polsce. Jest ważna decyzja Rady Ministrów