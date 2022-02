Logitech POP Keys. Klawiatura, która wyraża osobowość. Nie moją, ale wyraża

Nie każdy wymaga od swoich urządzeń ascetycznego minimalizmu. Nie każdy chce, aby nie tylko nie rzucały się w oczy, ale w żaden sposób nie wyłamywały się z uporządkowanego i może czasem nudnego harmonogramu dnia. Klawiatura Logitech POP Keys i mysz POP Mouse zdecydowanie nie są dla takich osób.

postanowił stworzyć klawiaturę i mysz dla młodych ludzi, którzy dbają o swój wizerunek i swoje otoczenie w pracy. Klawiatura Logitech POP rzuca się w oczy żywymi kolorami, a o jej młodzieżowym duchu świadczą specjalne klawisze, pod którymi piszący ma szybki dostęp do emotikonek. Klawiatura występuje w trzech opcjach kolorystycznych: Daydream, Blast i Haertbreaker.

Mógłbym postarać się opisać każdą z opcji kolorystycznych, ale i tak nie zrobiłbym tego lepiej niż producent.

DAYDREAM. Mięta, lilia, biel i słoneczna żółć łączą siły w cukierkowej estetyce z nutką świeżego mojito.

BLAST. Pozwól sobie wykrzyczeć zamiłowanie do wszystkiego, co retro w odważnym połączeniu czerni, szarość i żółci rodem z automatów do gier.

HEARTBREAKER. Neonowe koralowce napotykają gniecioną malinę na zestawie zaprojektowanym dla osób, które coś sobą wyrażają.

Do klawiatury można dokupić mysz Logitech POP Mouse w tym samym kolorze.

Przyznam, że klawiatura, której targetem mają być młode osoby, wydała mi się na początku ryzykownym produktem. Chociaż ja dosłownie wychowywałem się nad klawiaturą peceta, to wiem, że dziś młode osoby korzystają z internetu głównie przez smartfona, a w pracy prędzej będą używać laptopa niż komputera stacjonarnego.

Logitech jednak wierzy, że jest grupa młodych ludzi, którzy chcą wyrazić się poprzez komputerowe podzespoły w pracy albo stworzyć sobie domowy kącik komputerowy z klimatem. Niezależnie od tego kto i z jakiej przyczyny kupi klawiaturę POP Keys, to może liczyć na to, że otrzyma topowy produkt w jakości, do jakiej przyzwyczaił Logitech.

POP Keys to klawiatura typu compact (bez klawiatury numerycznej), która sprawdzi się na małych powierzchniach. Mechaniczne przyciski klawiatury dają pożądany dźwięk „klik-klak” oraz satysfakcjonujący opór pod palcami, z których każdy wytrzyma 50 mln uderzeń.

Logitech zastosował w POP Keys rozwiązania znane z innych swoich klawiatur: możliwość połączenia z trzema różnymi urządzeniami i szybkie przełączanie się pomiędzy nimi za pomocą trzech przycisków; 12 skrótów multimedialnych i funkcyjnych uruchamianych przyciskiem FN; możliwość łatwego przechodzenia między urządzeniami oraz kopiowania plików z aplikacją Flow;

Wyglądając za okno znad biało-szarego biurka i patrząc na szaro-szarą Warszawę dochodzę do wniosku, że klawiatura i mysz Logitech POP nie pasują do tego kraju. Ale z drugiej strony może to po prostu ja pasuję do niego aż za bardzo.