Nvidia i AMD z zakazem eksportu czipów AI. Rząd USA uderza w Chiny

Nvidia i AMD – czołowi producenci podzespołów elektronicznych – praktyczne jednocześnie ogłosili, że administracja USA zakazuje im eksportu czipów AI do Chin. To eskalacja polityki Stanów Zjednoczonych wobec Pekinu, wiązana z sytuacją w Tajwanie.

Administracja USA zabrania eksportu czipów do Chin

W przypadku Nvidii chodzi o czip A100 oraz będący w przygotowaniu H100. Oba są wykorzystywane w uczeniu maszynowym (m.in. rozpoznawaniu obrazu czy mowy) i znacznie przyspieszają te procesy. Cytowani przez firmę urzędnicy federalni przekonywali, że nowe zasady są podyktowane ryzykiem, że produkty te „mogą zostać użyte w celach militarnych”, bądź „trafić do użytkowników wojskowych”.

Dla Nvidii zakaz eksportu oznacza stratę 400 mln dolarów, czyli planowanej sprzedaży czipów do Chin w bieżącym kwartale. Na wieść o zakazie akcje spółki spadły o 6,6 proc. Obecnie strata przed otwarciem giełdy to ok. 5,6 proc.

Rzecznik AMD potwierdził zaś, że firma także otrzymała nowe wytyczne dot. licencji na eksport. W tym przypadku chodzi o czip sztucznej inteligencji MI250. Firma jednocześnie dodała, że seria MI100 nie powinna być dotknięta zakazem, a zmiany nie będą mieć znacznego wpływu na biznes.

Giełda zareagowała także i w tym przypadku, bo przed otwarciem sesji akcje AMD spadły o nawet 3,7 proc. Obecnie utrzymują się zaś na poziomie -3,4 proc.

Czipy AI – do czego służą?

Czipy AI mogą być wykorzystywane w zastosowaniach cywilnych, m.in. do tworzenia aplikacji odpowiadających na zadawane pytania czy automatycznie opisujących fotografię. Jednocześnie te same podzespoły mogą posłużyć wojskowym, na przykład szukając baz i umocnień na obrazach satelitarnych czy pomagając szpiegom filtrować informacje.

