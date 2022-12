Foxconn wznawia produkcję iPhone'ów po krwawych protestach. Pracownicy mają złe wieści

Foxconn – jeden z największych podwykonawców firmy Apple – ogłosił, że „stopniowo” przywraca moce produkcyjne swojej największej fabryki iPhone'ów w Chinach. Wcześniej zakład zmagał się z długimi przestojami, spowodowanymi ostrymi obostrzeniami pandemicznymi i krwawo tłumionymi protestami pracowników.

Fabryki Foxconn wracają do produkcji Apple iPhone

Sytuacja epidemiczna w kompleksie Foxconnu zwyczajowo nazywanym iPhone City została opanowana, a fabryka będzie stopniowo powracać do pełnej mocy – zapowiedziała firma w poniedziałek. Jak dodano, producent zaczął też szukać nowych pracowników, by jeszcze szybciej wrócić do formy.

Nieco inaczej przedstawiają jednak sytuacje anonimowe źródła agencji Reuters. Informatorzy mówią, że pełną sprawność fabryki uda się przywrócić w „trzy do czterech tygodni”, czyli na przełomie grudnia i stycznia.

Oznaczałoby to, że fabryka nie będzie działać pełną parą przed kluczowym dla Apple okresem przedświątecznym. Analitycy szacują, że amerykańskiemu koncernowi brakuje od 10 do 15 mln smartfonów, by dorównać świątecznemu popytowi na prezenty.

Czy znajdą się chętni do pracy w Foxconn?

Źródło przekonuje, że firma „działa pełną parą z rekrutacjami”, ale jednocześnie przyznaje, że pracownicy „mogą mieć pewne obawy” wstrzymujące ich od przyjęcia pracy.

Od października pracownicy byli poddawani izolacji w związku z przypadkami COVID-19. Nie mieli oni możliwości powrotu do domu po pracy czy spędzania czasu z własną rodziną. Zdarzały się też przypadki ucieczki z objętego kwarantanną kompleksu, zgłaszano również braki jedzenia.

W zeszłym miesiącu w iPhone City wybuchły protesty pracowników, które niekiedy były brutalnie tłumione. Obecnie wiele osób może się więc bać, że zostanie ponownie oddzielonych od rodziny i to w okresie świąt Bożego Narodzenia oraz niezwykle ważnego w Azji okresu Chińskiego (Księżycowego) Nowego Roku.

Jak liczą eksperci – Foxconn jest odpowiedzialny za ok. 70 proc. całego montażu iPhone'ów. Fabryka spółki w Zhengzhou odpowiada zaś za większość produkcji modeli premium, w tym iPhone'ów 14 Pro. Pełna załoga kompleksu iPhone City liczy setki tysięcy osób.

