Interfejs mózgowy Neuralink czyni cuda. Pierwszy pacjent już obsługuje komputer przy pomocy myśli

Na poniższym materiale wideo, pochodzącym z platformy X, można podziwiać dziewięciominutową prezentację możliwości interfejsu mózgowego Neuralink, który z powodzeniem został niedawno wszczepiony pierwszemu pacjentowi. Dzięki tej technologii przyszłości, opracowanej przez jeden z zespołów Elona Muska, sparaliżowany mężczyzna może z powodzeniem grać w internetowe szachy za pomocą samych myśli.

Jak widać na powyższym filmie, dzięki chipowi Neuralink całkowicie sparaliżowany mężczyzna ma możliwość wygodnej obsługi komputera i korzystania z internetu. Co więcej, opowiedział on również o swojej ośmiogodzinnej sesji z grą Cywilizacja VI. Do tej pory mógł tylko marzyć o tym, by w nią zagrać, ponieważ była ona zbyt skomplikowana i rozbudowana, jak na inne dostępne metody obsługi komputera przez sparaliżowane osoby (np. system śledzenia ruchu gałek ocznych).

Możliwości Neuralinka w akcji

Jak zatem wypada korzystanie z Neuralinka z perspektywy głównego zainteresowanego? Jak wyjaśnia mężczyzna, sterowanie kursorem myszki za pomocą tej technologii przypomina używanie mocy rodem z Gwiezdnych Wojen. „Wyobrażam sobie, w którym miejscu ekranu ma pojawić się kursor, a on się tam przesuwa” – wyjaśnia pacjent.

Mężczyzna mówi, że korzystanie z Neuralinka jest zdecydowanie bardziej komfortowe od wcześniej stosowanych przez niego metod sterowania komputerem, ponieważ nie wymaga przybrania konkretnej pozycji.

Neuralink to dzieło Elona Muska

Elon Musk założył firmę Neuralink w 2016 roku wraz z zespołem naukowców i inżynierów. W 2019 roku powiedział, że ma nadzieję, że jego wynalazek pomoże ludzkości osiągnąć „symbiozę ze sztuczną inteligencją”. W maju 2023 roku Neuralink otrzymał zgodę Agencji ds. Żywności i Leków na rozpoczęcie badań na ludziach.

