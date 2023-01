Boże Narodzenie to jeden z trzynastu dni wolnych od pracy. Święto to jest również objęte zakazem handlu. Nie oznacza to jednak, że nie uda nam się dziś zrobić zakupów.

W polskim kalendarzu mamy trzynaście dni wolnych od pracy objętych zakazem handlu. Aż dwa z nich mają miejsce w grudniu. Z jednej strony to dobra informacja, ponieważ możemy cieszyć się długim weekendem. Z drugiej trzeba jednak pamiętać o zrobieniu zapasów, ponieważ zakupy w tym czasie to prawdziwe wyzwanie. Sklepy otwarte 25 grudnia. Nie tylko Żabka działa w Boże Narodzenie Grudzień jest dość specyficzny pod względem zakazu handlu. Oprócz niedziel niehandlowych, zakupów nie możemy robić od godziny 14 w wigilię, a zdecydowania większość placówek zamknięta jest również 25 i 26 grudnia. Szczegółowymi przepisami nie jest objęty sylwester, jednak zwyczajowo wtedy również sklepy skracają godziny otwarcia. Warto jednak pamiętać, że zakaz handlu przewiduje kilka wyjątków. Dzięki temu nawet w Boże Narodzenie możemy zrobić niewielkie podstawowe zakupy. Sklepy otwarte 25 grudnia to m.in.: lokale gastronomiczne

apteki

stacje paliw

sklepy działające na zasadzie franczyzy (np. Żabka, Carrefour Express)

miejsca rozrywki

sklepy osiedlowe, w których klientów obsługuje właściciel lub jego bliscy krewni Przypominamy jednak, że wszystkie te miejsca mogą, ale nie muszą być otwarte w Boże Narodzenie. Ostateczna decyzja w kwestii tego, czy dana placówka będzie prowadziła dziś sprzedaż, zależy od jej właściciela. Dni wolne od pracy 2023. Kiedy warto zaplanować urlop? W 2022 roku dniami ustawowo wolnymi od pracy będą już tylko 25 grudnia (Boże Narodzenie) i 26 grudnia (drugi dzień świąt). Przypominamy, że za święto przypadające w niedziele nie należy się dodatkowy dzień wolny. 2023 rok również zacznie się niekorzystnie. Zgodnie z prawem do pracy nie powinniśmy iść 1 stycznia, jednak Nowy Rok, podobnie jak Boże Narodzenie, przypada w niedzielę. Kolejne dni wolne od pracy będą przypadały już w znacznie lepszym terminie. Kalendarz dni wolnych od pracy w 2023 roku: 1 stycznia – Nowy Rok (niedziela)

6 stycznia – Trzech Króli (piątek)

9 kwietnia – Wielkanoc (niedziela)

10 kwietnia – Poniedziałek Wielkanocny (poniedziałek)

1 maja – Święto Pracy (poniedziałek)

3 maja – Święto Konstytucji Trzeciego Maja (środa)

28 maja – Zielone Świątki (niedziela)

8 czerwca – Boże Ciało (czwartek)

15 sierpnia – Dzień Wojska Polskiego i Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (wtorek)

1 listopada – Wszystkich Świętych (środa)

11 listopada – Święto Niepodległości (sobota)

25 grudnia – Boże Narodzenie (poniedziałek)

26 grudnia – drugi dzień świąt Bożego Narodzenia (wtorek) Czytaj też:

