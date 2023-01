Rusza nowy rządowy program dopłat. W puli jest miliard złotych

W środę 25 stycznia rozpocznie się pierwsza edycja programu „Energia dla wsi”. Wspiera on rozwój odnawialnych źródeł energii na terenach gmin zarówno wiejskich jak i wiejsko-miejskich poprzez wielomilionowe dotacje i pożyczki. O nowym programie, który będzie dotyczył wsparcia projektów odnawialnych wspomniała w zeszłym tygodniu minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

Z programu będą mogli skorzystać przede wszystkim rolnicy, ale i także spółdzielnie energetyczne (samorządy, lokalni mieszkańcy czy przedsiębiorcy). Wnioski o finansowe wsparcie dla instalacji OZE będzie można składać jedynie drogą elektroniczną już od środy.

Rolnicy mogą połączyć siły. Kto miałby zakładać spółdzielnie energetyczne?

Spółdzielnia energetyczna czyli kooperatywa, współpraca różnych podmiotów na poziomie lokalnym. Mogą wziąć w nim udział zarówno samorządy, lokalni mieszkańcy, rolnicy oraz przedsiębiorcy. Jak to miałoby wyglądać w praktyce? Grupa znajomych, sąsiadów mogłaby wspólnie produkować energię i później wspólnie ją wykorzystywać na własne potrzeby bez konieczności pośredników lub też wspólnie zarządzać tą energią.

Zdaniem ekspertów potencjał energetyczny na polskiej wsi jest olbrzymi, możliwość wytwarzania energii z biogazu na terenach rolnych jest porównywalna do terminala LNG. Z kolei zachętą dla spółdzielni energetycznych mają być ułatwienia prawne, zwolnienia z opłat czy uproszczone ścieżki rejestracji.

Dla kogo dotacje? Dla kogo pożyczki?

„W ramach wniosków o dotację można ubiegać się o inwestycje dotyczące budowy: elektrowni wodnych, instalacji wytwarzania energii z biogazu rolniczego w warunkach wysokosprawnej kogeneracji, oraz magazynów energii” – informuje resort klimatu i środowiska.

Z kolei w ramach wniosków o pożyczkę można ubiegać się o inwestycje dotyczące budowy: elektrowni wodnych, instalacji wytwarzania energii z biogazu rolniczego w warunkach wysokosprawnej kogeneracji, instalacji wiatrowych oraz instalacji fotowoltaicznych. Aby otrzymać finansowe wsparcie na magazyn energii warunkiem jest podłączenie go do źródła energii, które będzie realizowane równolegle w ramach tej inwestycji.

Pożyczki nawet do 100 proc. kosztów

Program "Energia dla wsi" został przygotowany przez resorty: klimatu i środowiska oraz rozwoju wsi i rolnictwa. Beneficjentami programu mogą być rolnicy, którzy prowadzą gospodarstwa co najmniej od dwunastu miesięcy i działy specjalne produkcji rolnej (np. wspomniane wyżej spółdzielnie energetyczne).

Przy dofinansowaniu do instalacji fotowoltaicznych lub turbin wiatrowych beneficjenci mogą ubiegać się o pożyczkę do 100 proc. kosztów związanych z realizacją projektu. Natomiast w przypadku biogazowni i elektrowni wodnych można starać się o dotację w wysokości nawet do 65 proc. kosztów.

Zgłoszenia tylko elektronicznie. Gdzie można składać wnioski?

Przygotowany wniosek będzie można złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”). O jego zachowaniu decyduje data wysłania przez GWD na skrzynkę podawczą NFOŚiGW znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Wnioski będzie można składać do 15 grudnia 2023 roku lub do wyczerpania alokacji środków.

Całkowity budżet nowego programu „Energia dla wsi” wynosi 1 mld złotych. Wnioskujący będą mogli ubiegać się o dotacje w maksymalnej wartości 20 mln złotych. Z kolei osoby starające się o pożyczkę będą mogły otrzymać wsparcie w kwocie do 25 mln zł. Jak informuje resort klimatu i środowiska dofinansowanie będzie pochodzić z Funduszu Modernizacyjnego.

Czytaj też:

Duże zmiany w emeryturach rolników. Sejm przyjął ważną nowelizacjęCzytaj też:

Pieniądze z KPO odmienią polską wieś