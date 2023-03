To już ostatnia zbiórka wielkanocna tego typu. Akcja trwa w Lidlu

Święta wielkanocne niejednokrotnie kojarzą się ze sporymi wydatkami. Z powodu inflacji i drastycznie rosnących cen, nie każdy może sobie pozwolić na wymarzone produkty, z których przyrządzi ulubione potrawy. Z tego powodu co roku organizowane są akcje charytatywne, które mają na celu wesprzeć osoby w trudnej sytuacji finansowej. Jedną z najgłośniejszych jest Ogólnopolska Zbiórka Żywności „Tak Pomagam” organizowana przez Caritas Polska ze wsparciem Federacji Polskich Banków Żywności oraz Lidla.

Wielkanocna zbiórka żywności 2023

Wielkanocne zbiórki żywności odbywają się w wybranych sklepach w całej Polsce. Do akcji angażowani są wolontariusze, którzy ustawiają się przy specjalnych koszach i odbierają potrzebną żywność od klientów. Każdy zainteresowany może dorzucić coś od siebie. W tym roku pierwsza taka akcja w odbyła się 17 i 18 marca. Produkty zbierano w Lidlu, Biedronce, Netto, Dino, Tomi Markt i wybranych sklepach lokalnych.

Okazuje się, że to nie była jedyna i ostatnia szansa na niesienie pomocy. Każdy, kto nie zdążył dorzucić się do zbiórki, wciąż będzie mógł to zrobić. Lidl poinformował, że przed nami ostatnia wielkanocna zbiórka żywności, która odbędzie się wyłącznie w placówkach tej sieci. Już 24 i 25 marca, ponownie zostaną wystawione kosze, do których włożymy produkty spożywcze.

Wielkanocna zbiórka żywności w Lidlu

Tydzień temu dary zebrane w Lidlu zostały przekazywane na rzecz Caritas Polska, tym razem niezbędne artykuły trafią do lokalnych Banków Żywności. Warto pamiętać, że akcja dotyczy wybranych placówek sklepu, jednak ich lista jest naprawdę długa. Do koszyków najlepiej wkładać produkty z długą datą przydatności. Idealnie sprawdzi się żywność sucha jak: mąka, makaron, ryż, cukier, słodycze czy bakalie. Dobrym pomysłem będzie też zakup konserw, oleju i przetworów.

Ostatecznie dary przekazane przez klientów podczas wielkanocnej zbiórki żywności trafią do osób w trudnej sytuacji życiowej. Dzięki temu dla wielu potrzebujących nadchodzące święta będą mogły być jeszcze lepsze niż zwykle. Przedstawiciele Lidla podkreślają, że współpraca z Caritas Polska i Bankami Żywności jest dla sieci bardzo ważna. Sieć od ponad 20 lat angażuje się w pomoc tego typu zarówno przed Wielkanocą jak i przed Bożym Narodzeniem.

Czytaj też:

Znana sieć handlowa kusi rabatami. Zdradzamy szczegółyCzytaj też:

Jak zaaranżować wielkanocny stół? Trendy Wielkanoc 2023