Nowe smaki Somersby już w sprzedaży. Znamy wszystkie warianty

Wraz z początkiem wiosny oczekujemy na majówkę i sezon grillowy. W tym okresie szczególnym powodzeniem cieszą się kolorowe owocowe piwa. W ostatnich latach wiele znanych marek co roku ściga się we wprowadzaniu nowych wariantów. Wiadomo już, że swoją świeżą ofertę przedstawiło Somersby. Do sklepów w tym roku trafi długo wyczekiwany smak.

Nowe smaki Somersby 2023

Piwo Somersby to produkt, za który odpowiedzialny jest powszechnie znany koncern Carlsberg Polska. W tym roku podzielił się informacjami o tym, że do sprzedaży znów trafią nowe wersje popularnego trunku. Będzie owocowo i orzeźwiająco. Naszą uwagę przyciągnął m.in. długo wyczekiwany smak, który do tej pory dostępny był wyłącznie w formie bezalkoholowej – mowa o gruszkowym. Po latach wreszcie kupimy ten wariant Somersby z zawartością procentów.

Poza wspomnianą wersją gruszkową do rodziny znanych piw dołączyły również Somersby Cherry & Apple 4,5 proc – czyli trunek wiśniowo-jabłkowy oraz bezalkoholowe Somersby Blackcurrant & Lime 0,0 proc – połączenie limonki i czarnej porzeczki. Ten produkt sprzedawany będzie dodatkowo – poza butelką – w mini puszcze. Tego typ opakowania mają być praktyczne, bo nie zajmą dużo miejsca, gdy postanowimy spakować je ze sobą na wyjazd.

Gdzie można znaleźć nowe smaki piwa Somersby?

Zwykle nowe smaki Somersby stopniowo pojawiają się w znanych sklepach spożywczych. Znajdziemy je zarówno na półkach jak i w lodówkach większości dyskontów. W tym momencie wiemy, że można je kupić w sieci Eurocash, a ich cena wynosi tam 3,69 zł za butelkę 400 ml. Prawdopodobnie już niedługo wspomnianą nowość dostaniemy również w Biedronce.

Warto dodać, że nie wiadomo czy to ostatnie nowe smaki piwa Somersby na ten rok. Może się okazać, że sieć zdecyduje się zaskoczyć nas jeszcze innymi nowościami tuż przed majówką lub wakacjami. Będziemy weryfikować wszystkie informacje pojawiające się na ten temat.

Piwo Somersby ma już ponad 13 smaków

Nowe smaki piwa Somersby na rok 2023 dołączyły do bardzo licznej już rodziny trunków tego typu. Na stronie internetowej producenta można zobaczyć, że w ofercie ma on już m.in. takie warianty jak: Somersby Passion Fruit & oragne, Somersby Wild Berries, Somersby Sparkling Rose, Somersby Apple,Somersby Blackberry, Mango&Lime, Watermelon, Pear Sparkling Rose, Somersby Pina Colada czy Somersby Strawberry&Lime.

