Konkurent Rossmanna i Hebe nie odpuszcza. Czy znane drogerie mają się czego bać?

Polscy uwielbiają robić zakupy w drogeriach – zwłaszcza jeśli mogą liczyć na atrakcyjne oferty i wysoką jakość produktów. To wszystko od lat proponują im m.in. takie sieci jak Rossmann czy Hebe. 21 kwietnia ubiegłego roku do grona tych rozpoznawalnych firm w Polsce dołączyło również, niemieckie Dm. Okazuje się, że firma z powodzeniem rozwija u nas swoje placówki.

Drogerie dm otwierają nowe placówki w Polsce

Rynek obiegła informacja, że już w czwartek 30 marca wystartują dwie nowe placówki sieci dm – pierwszą znajdziemy w Gogolinie, a drugą w Krakowie. Firma już teraz zachęca klientów do zakupów specjalnymi rabatami. W dniu otwarcia załapiemy się na zniżki powitalne w wysokości 15 proc. Promocja ma obowiązywać aż do 7 kwietnia.

Nowe drogerie dm znajdziemy pod tymi adresami:

dm w Gogolinie: placówka znajduje się przy ul. Krapkowickiej 160 A. Otwarta będzie od poniedziałku do soboty w godzinach od 08:00 do 20:00 i w niedziele handlowe w godzinach 10:00-18:00.





dm w Krakowie: placówka znajduje się w galerii Vendo Park przy ulicy Zygmunta Glogera 24. Otwarta będzie od poniedziałku do soboty w godzinach od 9:00 do 21:00 i w niedziele handlowe od 10:00 do 08:00.

Jeśli mowa o drogeriach dm warto pamiętać, że klienci mogą robić tam zakupy zarówno online, jak i stacjonarnie. Do dyspozycji mają też aplikację „Mój dm” – zaletą wspomnianego programu jest możliwość rezerwowania towarów i odbierania ich na miejscu w wybranej placówce, punkcie DPD Pickup lub skorzystania z doręczenia do domu.

Czy dm jest zagrożeniem dla Rossmanna i Hebe?

Niemiecka sieć dm posiada w Polsce na ten moment 13 drogerii – w porównaniu do Rossmanna czy Hebe wciąż jest to bardzo mało, dlatego trudno mówić tutaj o dominacji na rynku. Nie oznacza, to jednak, że konkurenci nie muszą mieć się na baczności. Nie wykluczone, że w przyszłości firma dm nie będzie chciała dorównać najpopularniejszym firmom w Polsce.

Warto zauważyć, że dm ma się czym chwalić. W ofercie sieci znajdziemy m.in. 28 marek własnych, a do tego znane produkty polskie i zagraniczne. Klienci mogą sięgnąć zarówno po kosmetyki przeznaczone do pielęgnacji ciała czy włosów, ale też po te do makijażu, perfumy, suplementy jak i artykuły gospodarstwa domowego. Lista dostępnych towarów jest naprawdę długa, dlatego wspomniane sklepy bez wątpienia mogą przyciągać stałych klientów najpopularniejszych do tej pory drogerii w naszym kraju.

