Król może być tylko jeden? Oto ranking polskich majonezów

Mogłoby się wydawać, że linia podziału w polskim społeczeństwie przebiega między majonezem Winiary Dekoracyjnym a Kieleckim. Na rynku jest jednak wiele innych produktów, które także mają swoich wiernych fanów. Postanowiliśmy, według możliwie obiektywnych kryteriów sprawdzić, który z nich jest najlepszy i ostatecznie rozwiązać spór.

Jak działa ranking majonezu?

Spośród dostępnych w polskich sklepach majonezów wybraliśmy sześć, które w ubiegłym roku były najchętniej kupowane przez Polaków. Są to: Winiary Dekoracyjny, Kielecki, Hellman's Babuni, Mosso Napoleoński, Madero i Kania. Dwa ostatnie to produkty marek własnych Lidla i Biedronki.

Ranking podzielony jest na trzy kategorie — cena, skład i smak. W każdej kategorii punkty otrzymuje trójka najwyżej ocenianych. Pierwsze miejsce trzy, drugie dwa i trzecie jeden punkt.

Galeria:

Wielki Test Majonezów

Kategoria cena

Majonezy kupujemy w najpopularniejszych, sieciowych sklepach. Półlitrowy słoik majonezu Winiary kupujemy za 10.99 zł. Tyle samo kosztuje Hellman's Babuni, ale pojemność słoika to 405 ml. Majonez Madero dostajemy w cenie 6,99 za słoik o pojemności 400 ml.

6,99 płacimy także za majonez Kania. Słoik ma 400 ml pojemności. Tańszy jest majonez Mosso, który kupujemy w cenie 5,99, ale za słoik o pojemności 310 ml. Taki sam słoik majonezu Kieleckiego kupujemy za 9,99 zł.

W przeliczeniu na 100 ml za majonez Winiary Dekoracyjny płacimy 2,20, Hellman's Babuni 2,71, Kielecki 3,22, Mosso 1,93 a Kania i Madero równo po 1,75 zł.

Pierwsze miejsce w kategorii cena zajmują majonezy Kania i Madero, otrzymując po 3 punkty. 2 punkty dostaje majonez Mosso Napoleoński, a 1 Winiary Dekoracyjny.

Kategoria skład

Aby odpowiednio ocenić składy ocenianych majonezów, korzystamy z fachowej wiedzy Magdy Stefaniak, dyplomowanej dietetyczki klinicznej, psychodietetyczki i terapeutki zaburzeń odżywiania.

– Przy majonezie – podobnie zresztą jak przy innych produktach spożywczych – jest tak, że im krótszy i prostszy skład, tym lepszy i zdrowszy – wyjaśnia ekspertka.

– Jajka, olej, zakwaszacz (sok z cytryny lub ocet), musztarda i przyprawy (sól, pieprz). To podstawowe i najważniejsze składniki. Wszystko, co ponad to jest w zasadzie zbędne w majonezie – dodaje.

Jak zatem wypadają składy majonezów, biorących udział w naszym rankingu? Najlepszy w tej kategorii okazał się Kielecki. Ma prosty skład (olej rzepakowy, musztarda, woda, żółtka jaj kurzych) i nie zawiera przeciwutleniaczy, wzmacniaczy smaki oraz regulatorów kwasowości. Jedynym składnikiem, do którego można mieć zastrzeżenia, jest cukier, który wchodzi w skład zastosowanej musztardy.

Na drugim miejscu uplasował się majonez Madero. Na jego korzyść przemawia duża zawartość oleju rzepakowego, który jest cennym źródłem kwasów Omega-3. Niestety w tym przypadku sporym „minusem” okazuje się obecność w składzie przeciwutleniacza, czyli soli wapniowo-disodowej. EDTA może powodować problemy gastryczne u osób z nadwrażliwością jelit. Inne „problematyczne” składniki to cukier i regulator kwasowości. Są zbędne i nie wpływają na wartości odżywcze produktów. Co więcej, spożywane w nadmiarze mogą zaszkodzić.

Ostatnie miejsce na „podium” należy do majonezu Kania. W tym przypadku plusem jest obecność w składzie produktu żółtek jaj kurzych pochodzących z chowu na wolnym wybiegu, minusem zaś – dodatek w postaci przeciwutleniacza i regulatora kwasowości, a także nadmierne ilości cukru i soli.

Najwięcej szkodliwych substancji zawiera produkt firmy Mosso i to on zamyka zestawienie.

Zatem, 3 punkty dla Kieleckiego, 2 dla Madero i 1 dla Kani.

Kategoria smak

Aby ocenić smak majonezu, zorganizowaliśmy ślepy test, tak, aby indywidualne preferencje kolegium redakcyjnego nie zaburzyły jego wyników. Drogą losowania numer jeden przydzielony został majonezowi Kania, dwa Mosso, trzy Winiary, cztery Kielecki, pięć Madero a sześć Hellman's.

Następnie na talerzach oznaczonych numerami ułożyliśmy próbki. Aby możliwie jak najdokładniej oddać naturalne środowisko występowania majonezu próbki, pobrane przy pomocy wysterylizowanej aparatury pomiarowej (łyżka), ułożone zostały na ćwiartkach ugotowanych na twardo jajek. Do każdej próbki użyto innej łyżki, aby nie zaburzyć wyników i nie dopuścić się profanacji.

Grono sędziowskie liczyło siedem osób. Żadna z nich nie wiedziała jakiego majonezu próbuje, znała wyłącznie numer talerzyka. Po spróbowaniu każdej próbki uczestnicy testu mieli za zadanie uszeregować majonezy w kolejności od najlepszego do najsłabszego, przyznając odpowiednio od sześciu punktów, do jednego.

Wybór nie był łatwy. Perfekcyjnie rozpoznana została tylko próbka numer cztery (Kielecki), oceniona jako „kwaśna”, „ostra” i generalnie niezbyt dobra.

– Czemu on jest taki szary? – pytał jeden z uczestników, nieufnie podchodząc do talerza z czwórką.

– Trójka fajna, trochę pieprzna. Dwójka – obrzydlistwo – komentował inny uczestnik, skrupulatnie robiąc notatki. – Długi finisz, za to plus – dodał.

Ostatecznie wyniki były następująco:

Kania – 32 punkty Winiary – 30 punktów Madero – 30 punktów Hellman's Babuni – 19 punktów Kielecki – 16 punktów Mosso – 16 punktów

W kategorii smak zwyciężył majonez Kania, otrzymując 3 punkty. Za drugie miejsce po dwa punkty otrzymują Winiary Dekoracyjny i Madero. Na trzecim miejscu znalazł się majonez Hellman's Babuni, zyskując w ten sposób jeden punkt.

– Jestem zaskoczony wynikami. Zawsze najbardziej lubiłem Kielecki, a w teście oceniłem go najgorzej – mówi jeden z sędziów. – Pewnie dlatego, że jest najostrzejszy i dość kwaśny, wybijał się na tle innych.

Zwycięzca rankingu

Walka o pierwsze miejsce była zażarta i okazało się, że król nie musi być tylko jeden. Na pierwszym i drugim miejscu mamy bowiem remisy.

miejsce, po 7 punktów łącznie, majonezy Kania i Madero. miejsce, po 3 punkty, Winiary Dekoracyjny i Kielecki. miejsce, Mosso Napoleoński.

Wielkim przegranym rankingu, z zaledwie jednym punktem, jest majonez Hellman's Babuni.

Czytaj też:

Jak nie wydać fortuny na Wielkanoc? Sposób na świąteczną drożyznęCzytaj też:

Wielkanocny tort od Magdy Gessler za 350 zł, wegańskie ciasto od Grycana. Przeglądamy oferty znanych cukierni