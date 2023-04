Kto pamięta cukier za 3 zł? Tak wyglądają wahania na giełdzie

Ceny towarów żywnościowych na giełdach zaczynają spadać. Znajduje to potwierdzenie w indeksie cen FAO – jednostki ONZ, która zajmuje się m.in. monitorowaniem cen żywności i walką z głodem. Najbardziej niekorzystny wynik indeks osiągnął w marcu 2022 roku, czyli zaraz po ataku Rosji na Ukrainę. Ceny wielu produktów poszły w górę, a niepewność co do kierunków rozwoju konfliktu skutkowała wykupywaniem żywności przez kraje, które mogą sobie pozwolić na robienie zapasów. Szybko znalazło to odzwierciedlenie w cenach w sklepach.

Coraz droższy cukier

Omawiany historyczny rekord w marcu 2022 roku wyniósł 159,7 pkt. Od tego czasu ceny surowców wyraźnie spadły: w lutym indeks wyniósł 129,7 pkt, a w marcu spadł do 126,9 pkt. Obecnie jest na najniższych poziomach od połowy 2021 r. Niestety, nie idzie to w parze z cenami w sklepach – o tym, z czego wynika ten dysonans, piszemy tu.

Nie wszystko jednak tanieje. „Rzeczpospolita” informuje, że bardzo rosną ceny cukru. „Wzrosty na giełdach są spektakularne: kontrakty futures na cukier zapadające w maju kosztują dziś 25,23 centów USA za funt wagi, gdy w styczniu kosztowały 18 centów. Stopa zwrotu tego waloru zaskakuje – w skali roku wynosi 27 proc., w ciągu dwóch lat – już 49 proc., ale od dołka w 2020 r. – aż 158 proc”. – czytamy.

W 2022 roku cukier znikał ze sklepów, wprowadzono limity dla klientów

Wszyscy dobrze pamiętamy zawirowania, które dotknęły cukier w polskich sklepach w czerwcu zeszłego roku. Z powodów, które dziś trudno wyjaśnić, jego ceny nagle zaczęły iść w górę. Widząc to, część klientów zaczęła robić zapasy, więc cukier szybko znikał z półek. Reakcją sklepów było wprowadzenie limitów zakupowych – w zależności od sieci było to od 3 do 10 kg na osobę. Przez kilka tygodni cukier wyprzedawał się bardzo szybko i to niezależnie od tego, że zdrożał o 100 proc. Dziś za kilogram płacimy co najmniej 5 zł, chyba że trafi się promocja. Aż trudno uwierzyć, że w kwietniu 2022 roku spokojnie można było kupić opakowanie w cenie do 3 zł, a wszystko ponad ten poziom było uznawane za słabą ofertę…

Cukier idzie właśnie pod prąd tendencji na rynku żywności i surowców rolnych, gdzie ceny po długich miesiącach spektakularnych wzrostów i szczycie zaliczonym dokładnie rok temu spadają już dwunasty miesiąc z rzędu.

Czytaj też:

Ceny żywności rosną. Wiemy, w których sklepach płacimy najmniejCzytaj też:

Żywność najtańsza od roku. Dlaczego w sklepach tego nie widać?