Piwo tańsze o 62 proc. Oto najlepsze promocje na ten tydzień

Przyjrzeliśmy się ofertom, które przypadną do gustu poszukiwaczom niedrogich trunków. Aktualnie na promocje można liczyć m.in. w Biedronce, Lidlu czy Intermarché. W najlepszym przypadku kupimy piwa, które będą tańsze nawet o 62 proc. By cieszyć się z oszczędności, wystarczy spełnić prosty warunek.

Promocje na piwo w tym tygodniu. To feruje Biedronka

Biedronka wystartowała z promocją piwną już 15 maja. Aż do najbliższej soboty klienci mają okazję kupić sześciopak Żubra tańszy o 62 proc. By zaoszczędzić, koniecznie trzeba zdecydować się na dwa. W takim przypadku za jedną puszkę o pojemności 500 ml zapłacimy wyłącznie 2,59 zł. Mnożąc tę kwotę przez 12, wiadomo, że wydamy 31,08 zł. Dyskont zaznacza, że ceny w niektórych placówkach mogą się nieco różnić.

Piwo tańsze o 54 proc. Akcja zaraz się kończy

O niewiele gorzej sytuacja wygląda w Intermarché. Tam tylko do 17 maja zdobędziemy czteropaki Żywca 4 × 500 ml, w których cena puszki wynosi 2,99 zł. By zapłacić tak mało, wystarczy zabrać dwie zgrzewki. Akcją objęte są zarówno produkty z procentami, jak i te bezalkoholowe. Oznacza to, że za sześciopak zapłacimy 11,96 zł, a zwykle kosztuje on aż 16,49 zł.

Zaraz po tym jak skończy się ta akcja, będziemy mogli liczyć na kolejną. Od 18 maja Intermarché zacznie sprzedawać czteropaki marki Lech – w tym również 0,00 proc. taniej o 48 proc. przy zakupie dwóch zgrzewek oraz butelki Warka przecenione o 22 proc. pod warunkiem zabrania czterech sztuk. Promocja skończy się 24 maja.

Promocja piwna w Lidlu. Już 2,99 zł za puszkę

Ostatnią z ciekawszych ofert na ten tydzień znajdziemy w Lidlu. Dyskont postanowił obniżyć ceny puszek Carlsberg o 28 proc. – od 18 maja jedna ma kosztować 2,99 zł, pod warunkiem zakupu 8 sztuk. Z kolei gdy zdecydujemy się na butelkę trunku Budweiser, zapłacimy 3,69 zł, zamiast 4,99 zł – warunkiem jest zakup 20 sztuk. Akcja potrwa do 20 maja.

