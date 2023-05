W środę kupisz więcej za mniej. Promocje w Biedronce, Aldi i Lidlu

Klienci regularnie sprawdzają najnowsze oferty sklepów, by móc zaoszczędzić na obowiązujących promocjach. Pozwala im to kupić więcej produktów i zapłacić mniej. W niektórych sklepach zniżki obowiązują przez krótki czas, więc trzeba się spieszyć. Sprawdźmy, co na środę przygotowała dla nas Biedronka, Aldi oraz Lidl.

Z kartą Moja Biedronka kupujesz więcej

W Biedronce wiele promocji obowiązuje od poniedziałku do środy. Dlatego też 17 maja jest ostatnim dniem akcji. Tego dnia taniej znajdziemy czekoladę Milka. Posiadacze karty Moja Biedronka zapłacą za nią 2,99 zł. Warunkiem niższej ceny jest zakup dwóch opakowań o masie od 80 do 100 gramów. Korzystna oferta obowiązuje również na kawy Cafe D'Or. Z karta lub aplikacją na drugi produkt otrzymamy rabat w wysokości 50 procent.

Karta Moja Biedronka oferuje dużo więcej promocyjnych produktów. Do środy kupimy taniej mięso i przetwory mięsne:



szynkę wieprzową bez kości pakowaną próżniowo – 12,99 zł/kg (oferta ważna do 17.05);

kiełbasa Śląska z serem cheddar Czas na Grill – 10,99 zł/szt. przy zakupie dwóch;

pasztetowa Duda – 1,95 zł/szt. przy zakupie dwóch.

Aldi: środa z produktami sypkimi

Aldi na środę przygotowuje specjalne promocje, ważne tylko tego dnia. W tym tygodniu możemy zaoszczędzić dwa złote na papierze toaletowym. Za zestaw ośmiu trójwarstwowych rolek marki Kokett zapłacimy łącznie 8,99 zł.

Ruszyła również promocja na produkty sypkie. Tylko 17 maja wszystkie kasze zostały przecenione o 20 procent.

Wśród produktów sypkich na promocji znalazł się również:



ryż długoziarnisty – 2,09 zł/szt.;

super musli Purella – 7,99 zł/szt.;

płatki miodokółka Lubella – 8,99 zł/szt.

Specjalna promocja Lidla: więcej za mniej

Nie tylko Biedronka zdecydowała się wprowadzić rabat przy zakupie większej ilości sztuk danego produktu. Lidl idzie podobną drogą. Tylko w środę w Lidlu pomidory w kubku w ofercie 1+1 gratis. Dzięki temu za dwa opakowania 250 gramów zapłacimy tylko 8,99 zł. Promocja obowiązuje w kuponem, który można aktywować w aplikacji Lidl Plus.

Na pomidorach promocje Lidla się nie kończą. Zaoszczędzimy także przy zakupie:



goudy holenderskiej w plastrach Pilos – 13,88 zł za dwa opakowania;

kebab z kurczaka Chef Select – 9,99 zł za opakowanie przy zakupie dwóch (z aplikacją Lidl Plus);

kiełbasa krakowska sucha Pikok – 5,19 zł za opakowanie przy zakupie dwóch (z aplikacją Lidl Plus);

serek homogenizowany waniliowy Amelia – 1,35 zł za opakowanie w ofercie 4+1 gratis.

Nie tylko do kuchni. Promocje w Kaufland

Obecnie obowiązujące promocje w sklepach Kaufland są ważne tylko do 17 maja. To ostatni dzwonek na kupienie interesujących nas produktów. A jest w czym wybierać. Szczególnie, że w ofercie znajdziemy nie tylko produkty spożywcze. Promocyjny asortyment sprawdzi się bardziej w naszym garażu czy samochodzie.

Do środy w ofercie dywaniki samochodowe My Project. Z kartą Kaufland Card za cztery sztuki zapłacimy tylko 24,99 zł. To oszczędność aż 25 zł!

W Kauflandzie obowiązuje również akcja "Kup 2, zapłać mniej". Jest to podobny projekt, który promuje Biedronka czy Lidl. W środę w ofercie znajdziemy:



wycieraczkę samochodową My Project- 5,99 zł za sztukę przy zakupie dwóch;

emalię uniwersalną Biodur – 12,99 zł za opakowanie przy zakupie dwóch;

akcesoria do narzędzia wielofunkcyjnego Parkside – 12,99 zł za zestaw przy zakupie dwóch;

komplet kluczy oczkowych lub płaskich Parkside – 29,99 zł za zestaw przy zakupie dwóch.

Jedź na Open'er z Żabką

Żabka odświeżyła promocje dostępne w aplikacji. Wśród nich znajdziemy wyzwanie organizowane we współpracy z piwem Heineken. Tylko cztery piwa dzielą nas od szansy wygrania biletów na tegoroczny Open'er Festival.

Po dokonanych zakupach w aplikacji Żappka wygeneruje się specjalny kod, który należy wpisać na stronie wygrajzheineken.pl. Na sam koniec pojawi się jedno pytanie. Brzmi ono: "Dlaczego to Ty powinieneś/powinnaś otrzymać bilety na Open'er?". Najbardziej pomysłowe odpowiedzi zostaną nagrodzone.

Do wygrania:



50 podwójnych biletów na Open'er Festival;

1000 rabatów na piwo Heineken o wartości 3 zł.

Wyzwanie jest odnawialne i trwa do 23 maja. Możemy wielokrotnie je ukończyć i rejestrować na stronie nawet kilkanaście kodów.

