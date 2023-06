Niesolidny jak przedsiębiorca. To oni głównie „hodują” długi za telefon

Zadłużenie konsumentów i firm wobec dostawców usług telekomunikacyjnych przekracza obecnie 1 mld zł – szacuje Krajowy Rejestr Długów Biura Informacji Gospodarczej na podstawie własnych danych. To mniej niż w pandemii, gdy zadłużenie sięgało nawet 1,5 mld zł. Może to być dowód na to, że konsumenci nie mają poważnych problemów finansowych i radzą sobie z płatnościami za podstawowe usługi. Szef KRD BIG jest zdania, że to także wynik tego, że operatorzy skrupulatniej weryfikują rzetelność przyszłych klientów sprzedając im usługi.

Dłużnicy telekomunikacyjni. To nie są ostateczne dane

Adam Łącki, prezes KRD BIG, zastrzegł przy tym, że rzeczywista wartość długu wobec telekomów jest wyższa.

– To dlatego, że analizujemy wyłącznie zobowiązania wpisane bezpośrednio przez operatorów. Tymczasem część firm telekomunikacyjnych sprzedaje swoje zaległe faktury wtórnym wierzycielom, ze względu na zmiany w polityce zarządzania należnościami. Taki dług znika wówczas z biura informacji gospodarczej jako zobowiązanie wobec operatora, a wraca w postaci wpisu dokonanego przez fundusz sekurytyzacyjny, który zakupił pakiet wierzytelności – wyjaśnia Adam Łącki.

Zadłużenie wobec telekomów waha się

Zadłużenie wobec operatorów telekomunikacyjnych zmienia się z miesiąca na miesiąc: raz rośnie raz maleje, ale średnia za ostatni rok to 1,25 miliarda złotych – dodał Łącki.

– Wyższe było na początku pandemii, kiedy w szczytowym okresie sięgało nawet 1,5 miliarda złotych. Wpływ na ustabilizowanie poziomu zadłużenia ma też bardziej skrupulatna weryfikacja potencjalnych klientów. W zeszłym roku telekomy pobrały od nas 2,5 mln raportów, a pierwszy kwartał tego roku przyniósł już 16-procentowy wzrost zapytań w porównaniu z I kwartałem ubiegłego roku – ocenił Adam Łącki, prezes KRD BIG.

Przedsiębiorcy są najmniej sumienni

Dłużnikami firm telekomunikacyjnych są przede wszystkim przedsiębiorcy. Na 37 tys. dłużnych operatorom firm większość (22 tys.) to jednoosobowe działalności gospodarcze. Zalegają z płatnościami w wysokości 140 mln zł. Duże przedsiębiorstwa i korporacje to grono 15 tys. Mniejszą grupę stanowią duże przedsiębiorstwa i korporacje – to 15 tys. dłużników z długiem około 241 mln zł.

Najczęściej z płatnościami zalegają firmy handlowe (9 tys.), budowlane (6 tys.) oraz transportowe i magazynowe (4,1 tys.).

Czytaj też:

Krótszy tydzień pracy. Deloitte prowadzi testyCzytaj też:

Kolejny kraj szykuje pozew przeciw Gazpromowi. Wniosek już niebawem