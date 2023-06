Te sklepy Palikota będą otwarte tylko do 1 lipca. Przymusowe zamknięcie po skargach

Janusz Palikot to barwna i wyrazista postać od lat kojarzona już nie tylko z polityką. Znany działacz od lat z powodzeniem prowadzi swój biznes związany z alkoholami, a na swoim koncie ma współpracę m.in. z Kubą Wojewódzkim. Jakiś czas temu były polityk otworzył sieć swoich sklepów Tenczynek Świeże. Dziś okazuje się, że cześć z nich będzie musiała zostać zamknięta.

Palikot musi zamknąć część sklepów. Powód dość poważny

Warszawskie sklepy Janusza Palikota będą czynne już tylko do 1 lipca. Tego dnia placówki Tenczynek Świeże w stolicy przestaną istnieć. Taki obrót sprawy związany jest, ze skargą części pracowników złożoną do Powiatowego Inspektoratu Pracy w Lublinie – właśnie tam jest siedziba spółki. Nieoficjalnie wiadomo, że powodem niezadowolenia był brak wynagrodzeń.

Na problemy z wypłacaniem pieniędzy na czas narzekano już od marca, jednak do tej pory sprawa zawsze kończyła się dobrze. Wygląda na to, że cierpliwość pracowników sklepu miała swoje granice. Podobno 19 czerwca pracownicy wciąż nie otrzymali pensji na swoje konta za poprzedni miesiąc. Teraz okazuje się, z powodu braku rentowności placówki nie będą działać dalej, przez co wszyscy zostaną zwolnieni.

Sklepy Palikota mają problemy. Jeszcze powinny być otwarte, jednak trwają strajki

Z wielu nieoficjalnych źródeł wynika, że z powodu braku wypłat na czas pracownicy przestali stawiać się do pracy, dając tym samym wyraz buntu. Pod największym sklepem Tenczynka na ulicy Kaliny Jędrusik w Warszawie, zauważono m.in. sterty śmieci.

Pracownicy protestują na różne sposoby i jak zauważył portal dlahandlu.pl w mediach społecznościowych publikują również negatywne komentarze na temat pracy i wynagrodzeń. Na ten moment wiadomo, że nadal będą działały pozostałe sklepy Palikota, które znajdziemy m.in. w Krakowie i Gliwicach – tam mowa o outlecie.

