Kupiła online krzesła za ponad 400 zł. Teraz podejrzewa, że były kradzione z lokalu McDonald's

O nietypowej sytuacji poinformowała pewna kobieta ze Stanów Zjednoczonych. Wykorzystała Facebook Marketplace online, by zaopatrzyć się w niezbędne meble do domu. W jej koszyku znalazły się krzesła. Początkowo była bardzo zachwycona swoimi zakupami, później na jaw wyszły zaskakujące fakty.

Kobieta kupiła krzesła. Jest prawie pewne, że były skradzione z McDonald's

Krzesła kupione na facebookowym Marketpclace prawdopodobnie były się kradzione. Cała akcja wyszła na jaw dopiero po trzech latach. Gdy kobieta kupowała meble, w ogóle nie skojarzyła, że są identyczne jak te w kultowych restauracjach fast food. Pewnego dnia doznała szoku, bowiem weszła do McDonald's i zobaczyła identyczne, jak te które ma w domu. Ostatecznie nie to wzbudziło jej największy niepokój.

Już na samym początku po transakcji miała, podejrzenie, że coś jest nie tak. Wszystko przez to, że sprzedawca ekspresowo usunął swój profil zaraz po tym, gdy pozbył się towaru. Jak sama wspomina, właśnie wtedy po raz pierwszy zapaliła jej się tzw. czerwona lampka, ale nie chciała panikować.

Oszukana klienta opowiada historię na TikToku

Wspomniana kobieta to użytkowniczka TikTooka i autorka profilu o nazwie @martressler. W jednym z filmów opowiedziała, że kupione przez nią 4 krzesła, za które zapłaciła 100 dolarów, zostały prawdopodobnie skradzione z McDonald's w Południowej Georgii. Przyznała, że po swoim odkryciu doznała szoku i chciała ostrzec innych.

Choć po latach kobieta nie ma żadnej pewności, czy rzeczywiście doszło do złamania prawa, to jest pewna, że sprawa jest podejrzana. Zdradziła, że cena, jaką wydała na produkty, była wyjątkowo niska i takie okazje nie zdarzają się często. Jej wideo na TikToku zdobyło sporą popularność – zostało obejrzane ponad 171 tys. razy, a internauci pozostawili setki komentarzy.

W tiktokowym filmie kobieta zaczyna się zastanawiać nad tym, czy powinna zwrócić krzesła do McDonald's, jednak użytkownicy namawiali ją do tego, by zachowała je na pamiątkę, bo przecież zapłaciła. Wiele osób zwracało również uwagę, że meble rzeczywiście są identyczne i takie same widzieli w restauracjach w innych stanach np. w Filadelfii i na Florydzie.

Choć cała sprawa wydaje się dość humorystyczna, to przypomina o tym, że robiąc zakupy w sieci, trzeba być wyjątkowo ostrożnym. Zanim zdecydujemy się na zakup czegoś od obcej osoby, powinniśmy upewnić się, czy profil wygląda wiarygodnie oraz zachować bezpośredni kontakt do tej osoby. Czy zdarzyło wam się być oszukanym?

