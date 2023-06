Lokaty z gwiazdką. Zarobisz 10 proc., ale są warunki

Ofertę z najwyższym oprocentowaniem – aż 10 proc. – ma PKO BP. Aby założyć Lokatę Urodzinową musisz posiadać konto osobiste w PKO BP, oraz spełnić przynajmniej jeden warunek w aplikacji IKO od otwarcia lokaty do 31 października 2023 r. Może to być ustanowienie zlecenia stałego lub zakup jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych PKO TFI lub zakup ubezpieczenia PKO TU. Podwyższone oprocentowanie obowiązuje przez 6 miesięcy.

Ranking lokat. Depozyty na 8 – 8,9 proc.

Kolejny pułap w rankingu najatrakcyjniejszych ofert to depozyty na 8,5 proc. Takie lokaty możemy założyć w Credit Agricole (na 6 miesięcy, oferta kończy się 30 czerwca. Lokatę można założyć w ciągu 14 dni od otwarcia rachunku osobistego), PKO BP (na 2 miesiące, oferta promocyjna obowiązuje do 29 czerwca 2023 r. i dotyczy nowych środków).

Nest Bank oferuje 3-miesięczną lokatę na 8,25 proc. Musisz spełnić warunki aktywności: zapewnić wpływ w wysokości min. 2000 zł oraz wykonać min. 3 transakcje Blikiem/kartą/przelewem.

Z kolei Velo Bank oferuje konto „Nowe środki” (3 miesiące, 8 proc.) – i jak sama nazwa wskazuje, promocyjne oprocentowanie dotyczy nowych środków. W tym samym banku można założyć Lokatę Mobilną na Start. 8 proc. oprocentowanie jest przeznaczone dla klientów aktywujących swój pierwszy profil w bankowości mobilnej, dostępna w ciągu 30 dni od tejże daty.

Lokaty na 8 proc. można też założyć w mBanku (do uzyskania oprocentowania 8 proc. należy otworzyć konto Moje Cele przez Internet do 27 września 2023 r., a sama lokata jest 3-miesięczna), Nest Banku (na 6 miesięcy) – i na tym kończą się oferty powyżej 8 proc. Regularnie we Wprost opisujemy zestawienie depozytów i do tej pory mieliśmy w nim więcej lokat oprocentowanych w przedziale 8 – 8,5 proc. Niestety, musimy przyzwyczajać się do coraz mniej atrakcyjnych ofert.

Porównanie lokat. Depozyty na 7 proc. i nieco powyżej

Sporo banków ma za to depozyty oprocentowane na 7 – 7,8 proc. Bank Nowy oferuje lokatę wyłącznie dla nowych klientów (7,8 proc.), którą można otworzyć online w ciągu 85 dni od otwarcia rachunku depozytowego, służącego do obsługi lokaty. Millennium Bank oferuje Konto Oszczędnościowe Profit – z oferty możesz skorzystać do 30 czerwca 2023 r. (uruchomić 91-dniowy okres podwyższonego oprocentowania; oprocentowanie 7,5 proc. wymaga wykonania min. 5 transakcji bezgotówkowych w miesiącu).

W Lokacie na Nowe Środki klient wybiera czas trwania umowy. 7,5 proc. zarobimy na lokacie 2-miesiecznej, ale można nowe środki ulokować także na dłuższy czas, z tym że oprocentowanie spadnie do 6,5 proc.

Citi Handlowy oferuje dwa produkty finansowe oprocentowane na 7,4 proc i 7,2 proc. Pierwszy to Lokata Powitalna, a drugi – Lokata Dodatkowa. Obie dostępne są do 17 lipca lub wyczerpania puli 500 wniosków na każdy depozyt. Warunkiem skorzystania z lokat jest zapewnienie najpóźniej do końca pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu jego otwarcia salda dziennego środków na poziomie co najmniej 450 000 zł.

Dwie oferty (na 7,2 i 7,1 proc.) ma Bank Nowy, ale skierowane są wyłącznie do nowych klientów.

Lokaty w Citi Handlowym, mBanku i Santander Banku

Na 7,1 proc. mogą otworzyć lokatę klienci mBanku. Pieniądze będą objęte promocyjnym oprocentowaniem przez 3 miesiące.

Również na 7,1 proc. można założyć Twoją Lokatę w Citi Handlowym. Warunkiem jest pojawienie się w oddziale. To ciekawe, bo coraz częściej w ofertach pojawia się zastrzeżenie, że promocyjne warunki są przeznaczone wyłącznie dla klientów korzystających z aplikacji lub bankowości internetowej. Taki warunek przewiduje np. Santander Bank: Lokata Mobilna pozwala zarobić 7 proc. w skali roku (depozyt na 3 miesiące), ale trzeba ją założyć w aplikacji.

Czytaj też:

Kto może starać się o dopłatę do kredytu, a kto jest z rządowego programu wyłączony? Rozmowa z ekspertem kredytowymCzytaj też:

„Bezpieczny kredyt” od lipca. Kolejne banki włączą go do oferty