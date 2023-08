Emerytury pomostowe na stałe. Prezydent podpisze dziś nowelizację ustawy

Nowelizacja ustawy o emeryturach pomostowych została przyjęta przez Sejm 28 lipca. Posłowie odrzucili wtedy niemal wszystkie poprawki zgłoszone przez Senat. Od tego czasu dokument leży na biurku prezydenta. Ma się to zmienić już 16 sierpnia, na kiedy przewidywane jest złożenie podpisu Andrzeja Dudy pod nowelizacją.

Emerytury pomostowe ze zmianami

Nowelizacja ustawy uchyla jeden z najbardziej kontrowersyjnych zapisów. Od wejścia w życie najnowszej wersji, którą podpisze prezydent, świadczenie to nie będzie ulegało wygaśnięciu. Obecnie przysługują one wyłącznie osobom, które przed 1 stycznia 1999 roku wykonywały pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. Zapis ten oznaczał, że emerytury były wygasające. Teraz się to zmieni.

Nowelizacja zakłada jeszcze jedną ważną zmianę. Nowe zasady dadzą także większą ochronę związkowców w zakresie prawa pracy. Wyłącza ona również dodatek za szczególne warunki pracy z pensji minimalnej.

Nowelizacja ustawy o emeryturach pomostowych były jednym z postulatów porozumienia rządu z NSZZ Solidarność, które podpisano 7 czerwca. Dokument został podpisany w obecności premiera Mateusza Morawieckiego i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

Czym są emerytury pomostowe?

Emerytura pomostowa przysługuje osobom, które wykonywały prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w pełnym wymiarze czasu pracy. Prace uznawane za prace w szczególnych warunkach są to np. prace:

pod ziemią,

na wodzie i pod wodą,

w powietrzu w warunkach gorącego i zimnego mikroklimatu,

bardzo ciężkie prace fizyczne,

w warunkach podwyższonego ciśnienia atmosferycznego,

ciężkie prace fizyczne związane z bardzo dużym obciążeniem, np. prace rybaków morskich, prace garbarskie, prace wykonywane w kanałach ściekowych.

Czytaj też:

Emerytura o 5 lat wcześniej? Taką możliwość zyska wkrótce większa grupaCzytaj też:

Wracają emerytury pomostowe. „Świadczenie było wygaszane”